Ngày 1/2, theo tờ Sohu, thông tin mới nhất về cuộc sống ở Mỹ của Trịnh Sảng đang nhận được sự chú ý lớn của công chúng xứ tỷ dân. Mới đây, "team qua đường" đã bắt gặp cựu diễn viên này xuất hiện bên cha đẻ và 2 con chung có với bạn trai cũ Trương Hằng trên phố. Theo người đăng tải, Trịnh Sảng hiện tại có ngoại hình gầy gò, tiều tụy, tóc thưa thớt và có tóc bạc đầy đầu.

Trước đó, diện mạo của Trịnh Sảng kể từ ngày rời showbiz và ở bên đại gia Diệp Diên Vỹ cũng đã nhiều lần gây thảng thốt. Xuất hiện với nhan sắc không son phấn vào đầu năm nay, cô để lộ gương mặt cứng đờ, sưng húp và "đôi môi ếch" kỳ lạ. Nhiều cư dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đã tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ để làm lại cuộc đời. Mỹ nhân bị đuổi khỏi Cbiz này được cho là đã đi tiêm chất làm đầy cho vùng mặt và môi. Tuy nhiên, cô bị nghi vấn thẩm mỹ lỗi, đặc biệt là phần môi có giác hơi lệch. Nhiều cư dân mạng cho biết nếu không xem chú thích tên, họ cũng không nhận ra đó là Trịnh Sảng vì diện mạo cô thay đổi quá nhiều sau 5 năm rời ngành giải trí.

Trịnh Sảng gầy gò, bế con gái xuống phố cùng cha đẻ. Ảnh: Sina.

Gương mặt sạm, nhiều khuyết điểm, tiều tụy và trông không có sức sống của Trịnh Sảng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Sohu.

Gương mặt sưng tấy, đôi môi vều bị ví như môi ếch của Trịnh Sảng gây xôn xao dư luận vào đầu năm nay. Ảnh: 163.

Vào đầu tháng 3/2025, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng. Trịnh Sảng sinh con cho đại gia này vào gần cuối năm ngoái.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng được cho biết đã sinh con cho đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Sina, Weibo.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả hai sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163.

Nguồn: 163, Sohu