Gương mặt ngày càng biến dạng đến đáng sợ của Trịnh Sảng

Ngày 8/1, tờ 163 đưa tin hình ảnh đời thường của Trịnh Sảng ở Mỹ vừa được đăng tải trên MXH. Khán giả vô cùng sốc khi thấy giao diện hiện tại của nữ thần thanh xuân một thời. Xuất hiện với nhan sắc không son phấn, Trịnh Sảng để lộ gương mặt cứng đờ, sưng húp và "đôi môi ếch" kỳ lạ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đã tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ để làm lại cuộc đời. Mỹ nhân bị đuổi khỏi Cbiz này được cho là đã đi tiêm chất làm đầy cho vùng mặt và môi. Tuy nhiên, cô bị nghi vấn thẩm mỹ lỗi, đặc biệt là phần môi có giác hơi lệch. Nhiều cư dân mạng cho biết nếu không xem chú thích tên, họ cũng không nhận ra đó là Trịnh Sảng vì diện mạo cô thay đổi quá nhiều sau 4 năm rời ngành giải trí.

Gương mặt sưng tấy, đôi môi vều bị ví như môi ếch của Trịnh Sảng gây xôn xao dư luận. Ảnh: 163

Phần môi có cảm giác hơi lệch do lạm dụng thẩm mỹ của Trịnh Sảng. Ảnh: Sina.

Thời mới vào showbiz, Trịnh Sảng gây sốt với hình ảnh thanh tú, hai má bầu bĩnh cùng nụ cười ngọt ngào, Trịnh Sảng. Nhan sắc của cô khiến tài tử Trương Hàn say đắm, trở thành nữ thần thanh xuân trong lòng nhiều người. Tuy nhiên, theo thời gian, Trịnh Sảng khiến dân tình tá hoả với thân hình, gương mặt hốc hác, chiếc mũi nhọn hoắt bị nghi dao kéo hỏng. Cô cũng thừa nhận mình can thiệp thẩm mỹ và đánh mất đường nét hài hòa vốn có.

Nhan sắc trước và sau khi can thiệp dao kéo của Trịnh Sảng. Ảnh: Sohu.

Từ hình ảnh mới nhất của Trịnh Sảng, tờ 163 cho rằng nữ diễn viên đang có cuộc sống khá tốt ở Mỹ. Cô hiện sống trong căn nhà có phòng khách rộng rãi, có nhiều món đồ trang trí bằng sứ sang trọng. Theo các nguồn tin trong showbiz, cựu diễn viên đang có cuộc sống sung túc, thoải mái dưới sự hẫu thuận của đại gia Diệp Diên Vỹ. Sau khi sinh con cho người đàn ông tai tiếng này vào năm ngoái, Trịnh Sảng được vào sống trong biệt thự siêu sang, đổi ô tô sang bản giới hạn và được quẹt thẻ mua sắm tùy thích.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2025, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng. Tết Trung thu vừa qua, Trịnh Sảng theo chân Diệp Diên Vỹ ra ngoài dự tiệc riêng tư do đại gia này và bạn bè tổ chức. Cô không còn giấu giếm mối quan hệ của mình với Diệp Diên Vỹ.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng được cho biết đã sinh con cho đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Sina, Weibo.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả hai sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163.

Nguồn: 163