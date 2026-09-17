Triệu Vy và chồng cũ mua căn penthouse 566 tỷ đồng cho con gái

Từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy sở hữu khối tài sản đáng nể cùng nhiều bất động sản giá trị. Trong số đó có căn penthouse tại Singapore được cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long mua cho con gái Tiểu Tứ Nguyệt với mức giá lên tới 27,65 triệu SGD (khoảng 566 tỷ đồng).

Căn penthouse nằm tại Ardmore Park, gần khách sạn Shangri-La và khu Orchard Road nổi tiếng của Singapore. Đây là khu vực cao cấp thuộc Quận 10, nơi tập trung nhiều khu dân cư dành cho giới nhà giàu và cách các trung tâm mua sắm nổi tiếng không xa. Tòa nhà được xây dựng trên khu đất rộng 8 mẫu Anh, gồm 330 căn hộ sở hữu lâu dài. Penthouse của gia đình Triệu Vy là 1 trong 6 căn phức hợp đặc biệt của dự án.

Bất động sản này có diện tích lên tới 812m², gồm 5 phòng ngủ và 28% diện tích là không gian sân thượng ngoài trời. Có tới 2 sân thượng lớn, được bố trí ở tầng dưới và kết nối trực tiếp với khu vực phòng ăn cùng phòng ngủ dành cho khách. Với diện tích rộng như vậy, phần không gian ngoài trời của căn penthouse thậm chí còn lớn hơn căn hộ HDB 5 phòng điển hình tại Singapore.

Lối vào căn nhà dẫn thẳng tới phòng khách rộng với trần thông tầng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Phòng ăn được bố trí ở cuối phòng khách, trong khi cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Từ đây có thể quan sát toàn bộ phòng khách, phòng ăn và khu vực ban công phía dưới, tạo cảm giác căn hộ rộng hơn rất nhiều so với một không gian penthouse thông thường.

Khu bếp cũng được đầu tư đáng kể với hệ thống mặt bàn bằng đá granite rộng, đầy đủ thiết bị hiện đại và một đảo bếp lớn kết hợp quầy bar. Căn bếp còn có tủ lạnh rượu vang âm tường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một gia đình có điều kiện. Phòng ngủ dành cho khách nằm ở tầng dưới và có lối đi trực tiếp ra 1 trong 2 sân thượng ngoài trời.

Phòng ngủ chính là một trong những khu vực gây ấn tượng nhất. Không chỉ đủ rộng để đặt giường ngủ, căn phòng còn có diện tích dành cho cả một khu vực sinh hoạt riêng như phòng khách thu nhỏ. Phòng tắm chính được lát đá cẩm thạch từ tường đến sàn, trang bị bồn tắm jacuzzi và cửa sổ lớn hướng ra bên ngoài. Tầm nhìn từ đây khá thoáng nhờ vị trí cao của căn penthouse.

Chất liệu nội thất cũng cho thấy mức đầu tư của chủ nhân. Các khu vực sinh hoạt chung được lát đá cẩm thạch Italy cao cấp, trong khi phòng ngủ sử dụng sàn gỗ parquet. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng với tường và sàn lát đá cẩm thạch. Căn penthouse còn có phòng dành cho người giúp việc và đi kèm tới 8 chỗ đậu xe.

Trước khi về tay gia đình Triệu Vy, căn penthouse từng thuộc sở hữu của Kishin RK, chủ tịch RB Capital với giá mua vào 19,5 triệu SGD (khoảng 400 tỷ đồng). Huỳnh Hữu Long sau đó chủ động đưa ra đề nghị mua lại căn hộ và được trao quyền ưu tiên mua bất động sản này vào tháng 4/2017. Khoảng 3 năm sau, quyền mua được thực hiện và thương vụ chính thức hoàn tất vào năm 2020, khi Tiểu Tứ Nguyệt mới 10 tuổi.

Đáng chú ý, Huỳnh Hữu Long đứng tên căn nhà với tư cách người ủy thác của một quỹ tín thác, trong khi Tiểu Tứ Nguyệt là người hưởng lợi từ quỹ. Cách sắp xếp này khiến căn penthouse không chỉ là một bất động sản xa xỉ mà còn gắn với kế hoạch tài sản dành cho thế hệ sau của gia đình.

Không chỉ có diện tích khủng, căn penthouse còn sở hữu tầm nhìn rộng theo 3 hướng nhờ hệ thống sân thượng mở. Một căn penthouse có diện tích tương đương tại Ardmore Park từng được cho thuê với giá 38.000 SGD/tháng (khoảng 780 triệu đồng) vào năm 2018, trong khi phí quản lý của căn nhà có thể lên tới 5000 SGD/tháng (khoảng 103 triệu đồng). Với quy mô và vị trí như vậy, đây rõ ràng là một trong những bất động sản đáng chú ý nhất liên quan đến Triệu Vy tại Singapore.