Ca sĩ K. lần đầu công bố ảnh cưới với diễn viên H., visual cực phẩm gây bão mạng

Mới đây, nam ca sĩ Kang Kyun Sung (thành viên nhóm Noel) đã đăng tải loạt ảnh cưới với nữ diễn viên Yoo Ha Jin. Kang Kyun Sung giải thích rằng anh đã dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra loạt concept đặc biệt cho bộ ảnh cưới. Nam ca sĩ nói nói: “Trong quá trình thảo luận và lên ý tưởng cho buổi chụp, một ý tưởng lấy cảm hứng từ kiệt tác kinh điển đã nảy ra. Việc nhìn thấy ý tưởng đó trở thành hiện thực trong những bức ảnh thực tế đã khiến tôi rất hạnh phúc, tôi đã giữ lại được những bức ảnh mà mình thực sự thích”.

Loạt ảnh mang màu sắc ấm áp, lãng mạn, tôn lên tình yêu và vẻ đẹp của 2 nghệ sĩ. Vốn là những nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật, Kang Kyun Sung và Yoo Ha Jin biến từng khung hình thành tác phẩm nghệ thuật. Cặp đôi bên nhau, trao nhau những cử chỉ tình tứ, nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi sắp cưới.

Ảnh: Instagram

Cặp đôi dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra loạt concept đặc biệt cho bộ ảnh cưới. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Bộ ảnh có bầu không khí lãng mạn và ấm áp. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Vốn là những nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật, Kang Kyun Sung và Yoo Ha Jin biến từng khung hình thành tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Instagram

Nam ca sĩ bày tỏ sự hài lòng với đạo cụ và trang phục được sử dụng trong buổi chụp hình. Kang Kyun Sung cho biết các đạo cụ được bổ sung theo ý tưởng của đạo diễn, đã làm phong phú thêm các bức ảnh bằng những câu chuyện và tạo nên một không khí đặc biệt.

Những bộ váy và vest tự nhiên phối hợp hài hòa với nhau, tạo nên bầu không khí lãng mạn ấm áp mà họ mong muốn. Anh ấy nói thêm: “ Vì đây là khoảnh khắc quý giá chỉ xảy ra một lần trong đời, tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Hãy chờ đón những khía cạnh khác của chúng tôi mà chúng tôi sẽ tiết lộ dần dần nhé”.

Ảnh: Instagram

Cặp đôi bên nhau, trao nhau những cử chỉ tình tứ, nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi sắp cưới. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Nam ca sĩ rất hài lòng với bộ ảnh cưới Ảnh: Instagram

Những bức ảnh đẹp và lãng mạn cho thấy cặp đôi đã dành rất nhiều tâm huyết để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm đám cưới. Loạt ảnh này nhanh chóng viral và nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Nam ca sĩ Kang Kyun Sung và nữ diễn viên Yoo Ha Jin sẽ kết hôn vào ngày 30/10 sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc. Kang Kyun Sung sinh năm 1981, hơn vợ sắp cưới đến 14 tuổi. Yoo Ha Jin sinh năm 1995, hiện đang tập trung vào sân khấu kịch. Nhưng trước đây, cô đã từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như One Spring Night, Meow the secret boy, It's Okay To Be Sensitive, Fly High Butterfly và Love Is for Suckers, cũng như phim điện ảnh Turn:The Street.

Ảnh: Instagram

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của cô dâu Yoo Ha Jin. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Yoo Ha Jin sinh năm 1995, hiện đang tập trung vào sân khấu kịch. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô từng tham gia 1 số phim điện ảnh và truyền hình Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Kang Kyun Sung sinh năm 1981, hơn vợ sắp cưới đến 14 tuổi. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nam ca sĩ vẫn rất điển trai và phong độ. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo