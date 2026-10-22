Triệu Vy thể hiện EQ cao khi trả lời phỏng vấn sau 5 năm ở ẩn

Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện công khai, Triệu Vy thu hút sự chú ý khi tham dự một sự kiện tại Singapore vừa qua. Tại buổi trình diễn thời trang tóc do nhà tạo mẫu tóc Kim Robinson tổ chức, Triệu Vy xuất hiện cùng những người bạn lâu năm, trong đó có nghệ sĩ Lý Nam Tinh.

Thay vì né tránh câu hỏi về diễn xuất nữ diễn viên khá thoải mái trong phần trò chuyện cùng mọi người. Cô trả lời một cách khéo léo rằng khán giả vẫn có thể xem lại các tác phẩm trước đây của cô. Câu trả lời không đưa ra lời hứa về ngày tái xuất, cũng không khép lại khả năng tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Ở góc độ giao tiếp, cách trả lời này giúp cô thể hiện khả năng xử lý tình huống.

Triệu Vy giản dị ở tuổi 50. (Ảnh: Zaobao)

Cô tiết lộ đang dành nhiều thời gian cho việc viết kịch bản và thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo phim ảnh. Triệu Vy cho biết cô vẫn duy trì việc sáng tác, dành nhiều tâm sức cho kịch bản và quan tâm đến các phim ngắn ứng dụng AI. Theo nữ diễn viên, phim ngắn ứng dụng AI có ưu thế về nhịp kể nhanh, tạo hình nhân vật và khả năng tái hiện những bối cảnh mà phương thức quay truyền thống khó thực hiện với kinh phí hạn chế. Cô cho biết mình bắt đầu quan tâm hơn đến loại hình này sau khi thấy người mẹ ngoài 70 tuổi cũng theo dõi các bộ phim AI.

Cô cũng chia sẻ rằng mình vốn yêu thích công việc hậu trường. Theo nữ diễn viên, diễn xuất là nghề chịu áp lực lớn, bởi thành công hay thất bại thường gắn trực tiếp với màn thể hiện của người diễn viên. Đó không đơn thuần là sự thay đổi vị trí công việc. Trong bối cảnh công nghệ đang mở thêm những cách thức sản xuất nội dung, việc một nghệ sĩ có kinh nghiệm tìm hiểu công cụ mới cũng cho thấy khả năng thích nghi với sự chuyển động của ngành công nghiệp giải trí.

Ba diễn viên chính phim Hoàn Châu cách cách năm 1998. (Ảnh chụp màn hình)

Với khán giả châu Á, Triệu Vy từng là gương mặt gắn liền với ký ức thanh xuân qua bộ phim truyền hình Hoàn Châu cách cách. Vai diễn Tiểu Yến Tử giúp cô nổi tiếng rộng khắp, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn qua Tân dòng sông ly biệt, Họa bì và Hoa Mộc Lan.

Ngoài diễn viên, Triệu Vy từng thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Từ năm 2021, cô vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật công khai vì nhiều vấn đề cá nhân liên quan đến tài chính. Từng quen thuộc với ánh đèn sân khấu và sự chú ý của công chúng, Triệu Vy chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội. Cô cũng công khai đã ly hôn người chồng doanh nhân. Vì thế lần xuất hiện tại Singapore của Triệu Vy đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Triệu Vy cho rằng thời đại vàng của mình chính là hiện tại. Theo cô, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Nếu chỉ mải nhìn lại những thành công cũ hoặc chờ đợi những điều tốt đẹp phía trước, con người có thể bỏ lỡ giá trị của ngày hôm nay. Nữ diễn viên cho biết cô có thêm thời gian dành cho bản thân, đi du lịch, học nấu ăn và trải nghiệm những điều trước đây chưa có điều kiện thực hiện.



