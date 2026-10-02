Những lần Song Hye Kyo chung khung hình với mỹ nhân Cbiz: Lấn át Triệu Vy nhưng lại thua Chương Tử Di, Châu Tấn

Từ các sự kiện thời trang quốc tế đến những lần hội ngộ hiếm hoi, Song Hye Kyo từng nhiều lần chung khung hình với những sao nữ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Mỗi bức ảnh lại nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự khác biệt về phong cách, nhan sắc và thần thái của những người đẹp đến từ 2 nền giải trí.

Thư Kỳ

Tại hàng ghế đầu show Bottega Veneta tại Milan Fashion Week 2026, Thư Kỳ và Song Hye Kyo được xếp ngồi cạnh nhau. Khoảnh khắc 2 mỹ nhân đình đám của 2 nền điện ảnh châu Á đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung và làn da đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi chung khung hình với Thư Kỳ, cô lại phần nào bị lu mờ bởi thần thái quá nổi bật của đàn chị. Dù đã bước sang tuổi 50, Thư Kỳ vẫn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng khí chất của một ngôi sao hàng đầu.

Lý Băng Băng

Khi Song Hye Kyo đứng cạnh Lý Băng Băng, sự khác biệt về phong cách càng trở nên rõ nét. Song Hye Kyo theo đuổi vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, trong khi Lý Băng Băng lại gây ấn tượng với khí chất mạnh mẽ và vẻ ngoài sang trọng.

Bộ váy đen giúp Lý Băng Băng tôn lên vóc dáng cùng đường nét gương mặt sắc sảo. Ở ngưỡng tuổi U60, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ quý phái và thần thái tự tin trước ống kính. Song Hye Kyo đẹp theo hướng mềm mại, còn Lý Băng Băng lại mang đến cảm giác quyền lực và nổi bật.

Đường Yên

Đường Yên và Song Hye Kyo từng có dịp ngồi cạnh nhau tại một show thời trang. Cả 2 ngôi sao đều đã bước sang tuổi 40 và là những biểu tượng nhan sắc của showbiz Hoa - Hàn.

Khi xuất hiện chung, sự khác biệt trong cách trang điểm tạo ra hiệu ứng khá rõ. Đường Yên vẫn giữ nguyên phong cách làm tôn lên vẻ ngọt ngào sang chảnh trong khi Song Hye Kyo lại lựa chọn kiểu trang điểm đậm, vô tình khiến tổng thể gương mặt cô trông trưởng thành hơn so với đồng nghiệp.

Chương Tử Di

Trong số các mỹ nhân Hoa ngữ, Chương Tử Di là người đẹp có nhiều lần chung khung hình với Song Hye Kyo nhất. Điều thú vị là họ thường xuất hiện với phong cách rất khác nhau.

Song Hye Kyo giữ vẻ thanh lịch, tối giản quen thuộc, thường lựa chọn trang phục màu trắng và những kiểu tóc gọn gàng. Chương Tử Di lại thiên về phong cách cầu kỳ, sắc sảo và đậm chất điện ảnh. Khi đứng cạnh nhau, vẻ đẹp nhẹ nhàng của Song Hye Kyo có phần mờ nhạt hơn trước khí chất mạnh mẽ của Chương Tử Di.

Châu Tấn

Một lần khác, Song Hye Kyo khiến khán giả bất ngờ khi thử phong cách cá tính với trang phục đen, áo khoác lông vũ và makeup mắt khói. Dù gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng hình tượng này được nhận xét là không thực sự phù hợp với khí chất vốn có của cô.

Khi cô đứng cạnh Châu Tấn, sự tương phản càng rõ hơn. Châu Tấn lựa chọn trang phục đơn giản nhưng thời thượng, giữ vẻ tự nhiên và thanh thoát. Chính sự tiết chế này giúp mỹ nhân Hoa ngữ tạo được dấu ấn riêng trong bức ảnh chung.

Củng Lợi

Khi so sánh với Củng Lợi, Song Hye Kyo lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Một người sở hữu vẻ đẹp thanh tú, ngọt ngào, người còn lại có khí chất mạnh mẽ, đậm chất điện ảnh.

Củng Lợi nổi tiếng với vẻ đẹp Á Đông đặc trưng cùng thần thái quyền lực. Không cần tạo dáng cầu kỳ, "nữ hoàng điện ảnh Trung Quốc" vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn. Song Hye Kyo rất xinh đẹp nhưng khi đứng cạnh đàn chị, vóc dáng nhỏ nhắn và phong cách nhẹ nhàng khiến cô trông giống một người hâm mộ đang chụp ảnh cùng thần tượng.

Nghê Ni

Nghê Ni và Song Hye Kyo tạo nên màn kết hợp thú vị khi cùng lựa chọn trang phục đen nhưng theo 2 hướng khác nhau. Nghê Ni nổi bật với chiều cao, làn da trắng và vóc dáng cân đối, mang đến vẻ ngoài thời thượng.

Còn Song Hye Kyo chọn một chiếc váy ngắn tối giản cùng kiểu tóc búi gọn. Tổng thể giúp cô trông nhỏ nhắn, thanh lịch và có nét duyên riêng. Nếu Nghê Ni giống một "thiên nga đen" đầy khí chất, Song Hye Kyo lại gây ấn tượng bằng vẻ đẹp mềm mại, tinh tế.

Triệu Vy và Lâm Chí Linh

Song Hye Kyo từng xuất hiện cùng Triệu Vy và Lâm Chí Linh trong một khung hình hiếm hoi. Nếu Triệu Vy lựa chọn phong cách xuề xòa khiến bản thân trở nên lép vế thì Lâm Chí Linh vẫn duy trì vẻ ngoài thanh thoát với làn da trắng và vóc dáng nổi bật.

Song Hye Kyo với nụ cười ngọt ngào, khí chất nhẹ nhàng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Khi đứng cạnh Lâm Chí Linh, 2 người đẹp lại tạo ra thế cân bằng về nhan sắc. Một người mang nét đẹp dịu dàng kiểu Hàn Quốc, người kia sở hữu vẻ thanh lịch đặc trưng của mỹ nhân Đài Loan.