Triệu tập người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/6, tại một nhà sách thuộc phường Hoàng Liệt. Theo hình ảnh từ camera giám sát tại khu vui chơi trong nhà sách ghi lại thì cháu bé 4 tuổi được mẹ đưa đến nhà sách, sau đó thì vào khu nhà bóng chơi một mình.

Trong lúc chơi tại đây, cháu đã vô tình ném trúng quả bóng vào mặt của một người đàn ông đeo kính cận, đang ở trong khu nhà bóng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông đã dùng tay tát và đánh vào người, khiến bé gái hoảng loạn.

Vũ Trọng Đam.

Người nhà bé gái cho biết, khi về nhà bé gái luôn trong tình trạng khóc nhiều, sợ hãi. Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con mình bị người lạ đánh đã trình báo sự việc đến Công an quận Hoàng Mai. Đồng thời, ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng truy danh tính người đàn ông trong clip để xử lý nghiêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong sáng 9/6, sau khi nhận được đơn trình báo của bố cháu bé, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định người đàn ông đã hành hung cháu bé 4 tuổi là Vũ Trọng Đam và triệu tập đến Cơ quan Công an làm rõ.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý Đam theo quy định của pháp luật.