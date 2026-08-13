Triệu tập khẩn 2 nghệ sĩ nổi tiếng để điều tra

Sáng 13/8, tờ Sports Donga đưa tin, Onew (thành viên SHINee, từng đóng Hậu Duệ Mặt Trời) và MC hạng A Hàn Quốc Jun Hyun Moo đã bị cảnh sát triệu tập để điều tra, lấy lời khai vì bị nghi liên quan tới vụ án “bà dì tiêm chích” họ Lee gây xôn xao dư luận xứ kim chi suốt những tháng qua. Cụ thể, 2 sao nam đình đám bị cáo buộc tiếp nhận điều trị y tế trái phép từ bà Lee. Được biết, “bà dì tiêm chích” vốn không có giấy phép hành nghề, không hoạt động tại các cơ sở y tế hợp pháp. Người phụ nữ này bị cáo buộc truyền dịch tĩnh mạch và kê đơn thuốc chống trầm cảm tại các địa điểm như văn phòng cho thuê và trên xe mà không có giấy phép hành nghề y tế trong nước.

Theo nguồn tin, Onew - Jun Hyun Moo bị triệu tập để điều tra với tư cách nghi phạm liên quan tới cáo buộc vi phạm Luật dịch vụ y tế của Hàn Quốc. Cơ quan chức năng tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai 2 nam ngôi sao vào 2 thời điểm khác nhau. Cảnh sát đang tích cực điều tra xem liệu Onew và Jun Hyun Moo có biết “bà dì tiêm chích” họ Lee không có giấy phép hành nghề hay không. Trước đó, “nữ hoàng làng hài xứ Hàn” Park Na Rae, Key (SHINee) và YouTuber nổi tiếng Haetnim cũng đã bị triệu tập làm việc ở cơ quan điều tra với cáo buộc tương tự như trường hợp của Onew - Jun Hyun Moo.

Onew (bên trái) và Jun Hyun Moo bị triệu tập để thẩm vấn với tư cách nghi phạm vì được cho là có liên quan tới vụ án của “bà dì tiêm chích” tai tiếng. Ảnh: Naver

Key (SHINee), YouTuber Haetnim và Park Na Rae cũng bị điều tra với cáo buộc tương tự. Ảnh: X

Ngay giữa tâm bão ồn ào, Onew đã chính thức đưa ra phản hồi đáng chú ý đầu tiên. Phía công ty chủ quản khẳng định nam diễn viên kiêm ca sĩ sinh năm 1989 vốn không hề biết chuyện “bà dì tiêm chích” họ Lee không có giấy phép hành nghề hợp pháp.

Thông báo đầy đủ từ phía Onew có nội dung như sau: “Onew từng đến thăm khám qua sự giới thiệu của người quen và đã tiếp nhận dịch vụ chăm sóc da. Vào thời điểm đó, Onew tin rằng bà Lee là bác sĩ hoặc nhân sự có chuyên môn thuộc bệnh viện. Người phụ nữ này hoàn toàn không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào để cho Onew phải cảm thấy nghi ngờ về giấy phép hành nghề hay tính hợp pháp của quy trình. Trong buổi thẩm vấn, Onew đã khai báo trung thực, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan chức năng. Vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, chúng tôi hy vọng các bên không đưa ra những lời phỏng đoán thiếu căn cứ hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ trực thuộc công ty”.

Onew có tên thật là Lee Jinki, anh sinh năm 1989 và ra mắt cùng SHINee khi vừa tròn 19 tuổi. Trong nhóm, nam idol đảm nhận vai trò trưởng nhóm và là giọng ca chính. Onew còn lấn sân diễn xuất qua bộ phim Welcome to Royal Villa và Hậu Duệ Mặt Trời.

Trong khi đó, Jun Hyun Moo sinh năm 1977, gia nhập KBS với tư cách phóng viên vào năm 29 tuổi. Sau đó, anh từng bước ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai trò MC qua nhiều chương trình khác nhau. Jun Hyun Moo từng xuất hiện trong nhiều show giải trí ăn khách như Brave Writers, Free 19, Omniscient Interfering View, I Live Alone…