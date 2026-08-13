Đã tìm ra mỹ nhân cổ trang Việt sang chảnh vô đối, đến Trấn Thành cũng phải khen “cô ấy không thể đóng vai nghèo”

Những thông tin xoay quanh dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3 gần đây đã nhanh chóng thành tâm điểm chú ý, hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé Việt trong thời gian tới. Sau thành công của hai phần phim trước, phần 3 quay trở lại với bối cảnh mang màu sắc văn hóa dân gian Bắc Bộ. Một trong những điều đáng mong chờ của phim lần này là sự xuất hiện của Kỳ Duyên trong vai nữ chính - nhân vật Thị Mầu. Mới đây, loạt tạo hình chính thức của cô được tung ra lại càng khiến người xem phải trầm trồ vì visual sang trọng, đậm chất quý tộc.

Nhìn vào loạt ảnh tạo hình vừa công bố, khán giả hoàn toàn bị choáng ngợp trước visual và sắc vóc điểm mười của Kỳ Duyên. Diện lên mình những bộ áo dài lụa là, gấm vóc được thiết kế tinh xảo, cô đã khéo léo khoe trọn thân phận cao sang, là tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, tiền bạc đề huề.

Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo cho đến thần thái tự tin, lả lơi nhưng đầy quyền lực của Kỳ Duyên đều ăn khớp với vibe nữ nhân cổ trang quyền quý thời Kinh Bắc - Bắc Ninh cổ xưa. Sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và tư duy thời trang hiện đại giúp tạo hình Thị Mầu của cô thoát khỏi những lối mòn cũ, mang đến một định nghĩa mới về sự sang chảnh trong phim cổ trang Việt.

Với visual lung linh và phong thái quý phái toát ra từ cốt cách này, khán giả nhớ ngay đến nhận xét chuẩn xác của Trấn Thành dành cho cô trước đó: "Cô ấy được trời cho gương mặt đẹp, phát âm rất đẹp, tự nhiên, sang trọng, nó là cái sang trọng nhờ có thể tự làm chủ bản thân. Riêng Kỳ Duyên tôi thấy là cô này không đóng vai nghèo được". Cái sự sang trọng của Kỳ Duyên không đến từ lụa là bên ngoài mà đến từ nội lực nhờ sự bản lĩnh, mạnh mẽ. Quả thực, nhìn vào những khung hình của Chị Chị Em Em 3, người ta chỉ thấy một quý cô thượng lưu "ngậm thìa vàng" chứ tuyệt đối không thể tìm ra một nét khắc khổ nào.

Sinh năm 1996, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là cái tên có sức ảnh hưởng trong làng thời trang Việt Nam với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng vị trí Mentor/Giám khảo quyền lực tại nhiều show thực tế lớn. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng nghiêm túc với định hướng rẽ sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy khi chủ động tham gia lớp học diễn xuất chuyên nghiệp của NSND Lê Khanh để rèn luyện đài từ và kỹ năng giải phóng hình thể.

Sự nỗ lực đó đã giúp cô có màn chạm ngõ điện ảnh thành công với vai diễn đầu tay Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Vào vai một nữ doanh nhân giàu có, sắc sảo nhưng mưu mô, thâm hiểm, Kỳ Duyên nhận về nhiều lời khen nhờ thần thái cuốn hút và nét diễn thao túng tâm lý cực kỳ tự nhiên. Phim oanh tạc phòng vé với doanh thu hơn 332 tỷ đồng, đưa cô gia nhập thẳng vào "câu lạc bộ trăm tỷ".

Trong năm 2026, Kỳ Duyên được nhà sản xuất Will Vũ tin tưởng giao cho vai nữ chính đầu tay trong Chị Chị Em Em 3. Màn lột xác từ vai phụ "ác nữ" hiện đại sang vai chính Thị Mầu cổ trang có chiều sâu tâm lý phức tạp, đầy toan tính chắc chắn sẽ là một cột mốc mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội để nàng hậu 9X khẳng định thực lực diễn xuất.

Nguồn: NSX