Triệu Lộ Tư ngừng giả vờ

Trang QQ đưa văn phòng đại diện của Triệu Lộ Tư kêu gọi các tác giả, biên kịch gửi kịch bản tới để cùng hợp tác. Thông báo thu hút nhiều bàn luận, không ít người lo lắng trước tình trạng và danh tiếng hiện tại của nữ diễn viên.

Không có phim để đóng

Theo QQ , Triệu Lộ Tư nghỉ đóng phim từ cuối năm 2024. Sức khỏe của người đẹp sinh năm 1998 đã ổn định. Cô tổ chức hai buổi concert vừa hát vừa nhảy nhưng chưa thể đóng phim. Trong buổi trò chuyện cùng người hâm mộ, Triệu Lộ Tư nói bản thân "từng bị phong sát".

Tháng 6, Triệu Lộ Tư khẳng định đã ký hợp đồng đóng phim, khoảng tháng 8-9 sẽ vào đoàn phim. Cũng có nhiều thông tin cô tham gia dự án Muốn đẹp thế nào thì đẹp thế đó .

Đầu tháng 7, Triệu Lộ Tư chia sẻ cô không muốn lựa chọn kịch bản chỉ viết về tình yêu nam nữ đơn thuần. Nữ diễn viên nói sắp bước sang tuổi 30, muốn thể hiện nhân vật đại diện cho nhóm người có thật trong cuộc sống, phải có tầng ý nghĩa nhất định. Cô không muốn chỉ vào đoàn phim để quay thứ gì đó mơ hồ. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên sẽ không đóng phim Muốn đẹp thế nào thì đẹp thế đó .

Triệu Lộ Tư từng thông báo sẽ vào đoàn phim nhưng hiện tại phải tự đi tìm kịch bản.

Cuối tháng 7, Triệu Lộ Tư đột ngột gửi lời mời hợp tác tới các biên kịch. Nội dung là mong muốn tìm nhân vật chất lượng, có sự đồng cảm với đại chúng, có sức lan tỏa. Theo QQ , việc Triệu Lộ Tư tự tìm kịch bản cho thấy nữ diễn viên đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, ít có dự án tìm đến cô.

Lý do Triệu Lộ Tư đưa ra để tìm kịch bản là "muốn thay đổi hướng đi sự nghiệp" vì sắp bước sang tuổi 30. Song, độ tuổi của Triệu Lộ Tư vẫn còn trẻ, có thể tiếp tục đóng phim ngôn tình thay vì vội chuyển hướng sang dòng phim tâm lý đời sống xã hội. Do đó, lý do của cô thiếu hợp lý.

Đã hai năm Triệu Lộ Tư không đóng phim, không còn tác phẩm lưu trữ, dẫn tới tình trạng vắng bóng trên màn ảnh thời gian dài, danh tiếng giảm sút, cơ hội đóng phim ngày càng ít hơn. Triệu Lộ Tư không còn giả vờ rằng bản thân được nhà sản xuất và các công ty đầu tư săn đón đóng phim, tự cô phải đứng ra tìm dự án mới cho mình.

Tình trạng của Triệu Lộ Tư

Theo QQ , gần đây Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tổ chức hai buổi biểu diễn âm nhạc lớn ngoài Trung Quốc. Nữ diễn viên thu hút sự bàn luận của người hâm mộ, nhưng cũng gây không ít tranh cãi.

Triệu Lộ Tư lâu không đóng phim, mất dần thị trường vào tay các tiểu hoa khác.

Với khán giả đại chúng, họ cho rằng Triệu Lộ Tư không thể đóng phim nên buộc phải chuyển sang mô hình giải trí khác. Khả năng ca hát nhảy múa của cô cũng không đủ để thực hiện các buổi biểu diễn chuyên nghiệp, vì vậy concert của Triệu Lộ Tư bị chê là chiêu trò để kiếm tiền từ người hâm mộ là chính.

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi. Trong diễn xuất, cô trở thành nghệ sĩ mang nhiều rủi ro, có thể khiến các nhà đầu tư mất trắng nếu cô "đột ngột phát bệnh".

Trong các buổi trò chuyện với người hâm mộ, Triệu Lộ Tư cho biết cô phải lựa chọn đoàn phim kỹ lưỡng vì không muốn xảy ra tình trạng như với dự án Tình nhân. Với dự án này, Triệu Lộ Tư từ chối quay tiếp sau khi khỏi bệnh, khiến đoàn phim lao đao.

Từ những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy đoàn phim sẽ phải nhượng bộ theo các yêu sách của cô nếu không cô sẽ không thấy thoải mái và không thể diễn xuất. Không ai dám đánh cược với Triệu Lộ Tư. Do đó, đến nay vẫn chưa có lời mời nữ diễn viên tham gia dự án mới.

Trong khi Triệu Lộ Tư dần chuyển hướng sang hoạt động như một KOL, các đồng nghiệp cùng lứa vẫn liên tục đóng phim, dần tích lũy danh tiếng và có những thành công riêng.