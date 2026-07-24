- Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Triệu Lộ Tư!

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của Cbiz khi phòng làm việc (PLV) của cô bất ngờ đăng tải thông báo công khai chiêu mộ, tìm kiếm kịch bản gốc chất lượng cao trên các nền tảng mạng xã hội. Đây được đánh giá là một động thái "chưa từng có trong lịch sử Cbiz" từ một đỉnh lưu lượng hàng đầu thế hệ tiểu hoa sau 1995.

Theo thông tin được đăng tải chính thức, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư quyết định tự đứng ra lập dự án riêng, tập hợp ê-kíp để tạo ra những tác phẩm có chất lượng trong bối cảnh nguồn nội dung nguyên tác trên thị trường phim ảnh hiện nay đang ngày càng khan hiếm. Phía nữ diễn viên cho biết họ luôn tin tưởng rằng những câu chuyện giàu cảm xúc, có hơi ấm sẽ có sức sống lâu bền và tạo được sự đồng cảm sâu sắc trong lòng công chúng. Từ mục tiêu đó, họ mở lời mời hợp tác nội dung đến tất cả các nhà sáng tạo trên toàn mạng xã hội mà hoàn toàn không giới hạn về thân phận, danh tiếng hay kinh nghiệm làm nghề, chỉ cần người viết sở hữu khả năng sáng tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh và chất lượng.

Về phạm vi nội dung, phía Triệu Lộ Tư sẵn sàng đón nhận mọi thể loại kịch bản phim truyền hình, phim điện ảnh gốc, cho đến đề cương câu chuyện hay kế hoạch câu chuyện ngắn lẫn dài. Họ đặc biệt ưu tiên các chủ đề đa dạng mang tính thực tế ấm áp, hướng tới sự tinh tế của phái nữ hoặc mang tính chất chữa lành và trưởng thành, với điều kiện bắt buộc là tác phẩm gốc phải rõ ràng và hoàn toàn không có tranh chấp về mặt bản quyền. Hình thức hợp tác được đưa ra cũng rất đa dạng khi người viết có thể chọn hình thức ngắn hạn bằng cách bán đứt bản quyền kịch bản đơn lẻ để nhận thù lao trọn gói một lần đầy đủ. Hoặc tác giả có thể chọn ký hợp đồng cùng sáng tạo chuyên sâu dài hạn để được giữ nguyên vẹn quyền đứng tên vĩnh viễn, đồng thời nhận lợi ích lâu dài.

Ngay sau khi thông báo xuất hiện, nhiều tài khoản theo dõi Cbiz nhận xét họ hiếm khi thấy một phòng làm việc của diễn viên nổi tiếng công khai "tuyển" kịch bản theo cách này. Một bộ phận khán giả đánh giá đây là tín hiệu tích cực. Theo họ, thị trường phim Hoa ngữ đang thiếu những câu chuyện mới, trong khi không ít biên kịch trẻ gặp khó vì thiếu cơ hội tiếp cận các nhà sản xuất. Nếu thực sự mở cửa cho các tác giả độc lập, động thái này có thể mang đến thêm cơ hội cho nhiều ý tưởng chất lượng.

Tuy nhiên, ý kiến trái chiều cũng nhanh chóng xuất hiện. Thay vì nhìn nhận đây là một hành động mang tính tự chủ, đổi mới, đa số netizen đồng tình rằng cô nàng đang cố làm màu để che đậy một sự thật phũ phàng là bấy lâu nay cô không hề nhận được lời mời đóng phim nào từ các đoàn phim lớn, cũng như các bên sản xuất hiện đều né tránh cô vì sợ rủi ro từ chuỗi bê bối cá nhân dồn dập. Công chúng chỉ ra rằng việc một diễn viên phải tự lên mạng mua kịch bản online "vơ bèo gạt tép" là minh chứng cho sự bất lực, bởi những biên kịch có tay nghề và kịch bản thực sự chất lượng sẽ luôn ưu tiên tìm đến các đơn vị sản xuất lớn hay các đạo diễn danh tiếng để đảm bảo đầu ra chứ, thay vì mạo hiểm gửi cho một studio cá nhân. Suy cho cùng, các nội dung tìm đến Triệu Lộ Tư qua hình thức này cũng chỉ là kiểu mì ăn liền như phim ngắn mà thôi.

Cộng đồng mạng cũng nhìn ra sự quay lưng của các nhà sản xuất lớn đối với mỹ nhân họ Triệu được cho là hệ quả trực tiếp từ hàng loạt phốt xảy ra trong thời gian qua. Đầu tiên là chiêu trò giả bệnh tật để PR khi cô bị chỉ trích nặng nề vì tung tin mắc bệnh trầm cảm và bị đột quỵ ngay ngày đầu năm mới để thu hút sự chú ý. Công chúng đã vô cùng tức giận khi phát hiện cô dàn dựng, lợi dụng chuyện bệnh tật của bản thân làm marketing để hâm nóng tên tuổi và tranh thủ sự thương hại.

Tiếp ngay sau đó là ồn ào đấu tố và bóc phốt công ty quản lý, khi cô liên tục đăng đàn bóc phốt công ty chủ quản Galaxy Cool Entertainment chèn ép tài chính, bòn rút tiền bạc và áp bức mình. Thậm chí trên sóng livestream, cô còn gây rúng động khi tố công ty dọa phong sát, gọi thầy pháp đến làm lễ trừ tà thay vì đưa cô đi bệnh viện khi đổ bệnh. Việc làm loạn và tuyên chiến tất tay với công ty cũ khiến các nhà đầu tư khác vô cùng e dè trước tính cách khó kiểm soát của cô.

Bên cạnh đó, trong buổi livestream gần đây, Triệu Lộ Tư còn phân trần rằng dạo này cô không còn hứng thú với các kịch bản yêu đương, ngôn tình đại trà mà muốn chờ đợi các tác phẩm giàu ý nghĩa và có chiều sâu. Nhưng sau bản thông báo này, netizen bóc trần rằng thực tế là do cô không có lời mời đóng phim nào, ai cũng sợ rủi ro thị phi, buộc cô phải tự chữa thẹn bằng lý do kịch bản gửi đến không phù hợp.

Một số bình luận mỉa mai từ dư luận:

- Có thể viết luôn "kỳ tích y học" và "sau đại bệnh, nữ chủ làm giàu từ túi của fan mà không cần quan tâm chất lượng" từ cô luôn mà. Đảm bảo siêu hot, siêu bùng nổ

- Mấy diễn viên thực lực gạo cội bên điện ảnh còn không có vụ tuyển chọn mua kịch bản chất lượng cao công khai như này, bước đi của đoàn đội cổ khá khó hiểu, giống như cổ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cố cứu vớt

- Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Triệu Lộ Tư!

- Nọ bảo cô không có phim đóng nên mới phải mở concert giữ nhiệt thì fan vào giãy ghê lắm, kêu tháng 8 vào đoàn

- Dăm bữa nữa mở gọi vốn quay phim từ fan

- Này đúng là kiểu không bên nào dám đặt cổ nên tự đi kiếm việc mà

- Dám nghĩ dám làm, tự mở ra con đường cho chính mình, đời mình mình sống, chỉ có thể là Tư Tư thôi tiến lên nào.

- Tôi trưởng thành từ trong đau khổ. Tôi đứng lên từ đống tro tàn nguội lạnh như một cái bông hoa nở giữa sa mạc và tôi ngày hôm nay vẫn chưa vào đoàn, ai có kịch bản gửi cho tôi gấp

Bên cạnh các vụ việc giả bệnh tật và đấu tố công ty trong năm nay, Triệu Lộ Tư cũng mang tiếng là nữ hoàng thị phi thế hệ mới của Cbiz với loạt phốt lớn gắn liền với danh xưng "em gái trà xanh". Nữ diễn viên sinh năm 1998 này dù nằm trong thế hệ đỉnh lưu lượng tiểu hoa sau 95 nhờ loạt tác phẩm tiêu biểu như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, lại liên tục mất điểm vì thái độ và cách hành xử.

Cô từng nhiều lần bị bắt gặp trượt tay bấm thích các bài viết chê bai tạo hình, nhan sắc hoặc diễn xuất của các đồng nghiệp như Tống Thiến, Cúc Tịnh Y, Ngô Tuyên Nghi, và sau khi bị phát hiện luôn đổ lỗi cho việc bị mất tài khoản hoặc chỉ là sự cố vô ý. Thêm vào đó, ê-kíp của Triệu Lộ Tư thường xuyên bị lên án vì sử dụng các bài viết so sánh, dẫm đạp đàn chị tên tuổi như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhằm nâng tầm nhan sắc và danh tiếng cho cô. Đỉnh điểm là phốt thái độ ngôi sao và mắng chửi bạn diễn ngay trên hậu trường, khi cô bị rò rỉ đoạn clip dùng những lời lẽ thô tục, nặng nề để mắng nam diễn viên Ngô Lỗi khi anh đang thực hiện cảnh quay cưỡi ngựa trong phim Tinh Hán Xán Lạn. Sự việc này đã làm hình tượng ngọt ngào, dễ thương cô xây dựng bấy lâu sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.

Thế nên nhìn chung, quyết định tự bỏ vốn lập dự án và săn tìm kịch bản trực tuyến của Triệu Lộ Tư dẫu mang danh nghĩa hướng tới những giá trị nghệ thuật nguyên bản nhưng lại vô tình bộc lộ thế kẹt tài nguyên đáng báo động sau chuỗi scandal phản cảm. Giữa bối cảnh thị trường giải trí Hoa ngữ ngày càng khắt khe và đào thải khốc liệt, việc liên tục đánh mất thiện cảm từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng bằng các chiêu trò truyền thông tiêu cực chắc chắn sẽ là một bài toán vô cùng nan giải cho con đường sự nghiệp tương lai của cô nàng. Thay vì cố gắng bôi vẽ nên những chiếc bánh vẽ hào nhoáng về một dự án tự thân xa vời, điều mà Triệu Lộ Tư thực sự cần thực hiện ngay lúc này để cứu vãn danh tiếng chính là nghiêm túc nhìn nhận lại tư cách đạo đức làm nghề, đồng thời tập trung trau dồi năng lực diễn xuất vốn còn rất nhiều hạn chế của bản thân.