Mỹ nhân đẹp nhất Rồng Xanh 2026 đây rồi: Nét nào nét đấy như tranh vẽ, không một centimet thừa

Tối nay (31/7), Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 (Blue Dragon Series Awards 2026) đã chính thức diễn ra tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. Là một trong những sự kiện lớn vinh danh các tác phẩm trên nền tảng trực tuyến (OTT), thảm đỏ năm nay quy tụ đông đảo những gương mặt tên tuổi của Kbiz như Hyun Bin, Kim Woo Bin, Kim Seon Ho, Park Bo Young, Kim Go Eun, Shin Hye Sun... Giữa dàn sao đình đám đổ bộ, sự xuất hiện của Go Youn Jung đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả, trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm nay.

Go Yoon Jung tại Rồng Xanh lần thứ 5. (Nguồn: X)

Xuất hiện trong chiếc váy quây màu xanh đen với phần chân váy xòe bồng bềnh, Go Youn Jung khôngcần trang sức nhưng vẫn nổi bật, khéo léo khoe bờ vai thon cùng làn da trắng. Vóc dáng mảnh mai, cao ráo của cô cũng được tôn triệt để, nhìn như một nàng công chúa thực thụ bước ra từ tranh vẽ.

Thần thái kiêu sa như công chúa. (Ảnh: X)

Ở những khung hình cận mặt, Go Youn Jung lại cành khiến khán giả phải trầm trồ. Cô nàng chọn lối trang điểm trong trẻo, kết hợp với mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên. Sống mũi thanh thoát, đôi to cùng đường nét hài hòa giúp cô tiếp tục chứng minh xanh dưng vì sao luôn được nhắc đến với danh xưng mỹ nhân có "gương mặt tỷ lệ kim cương" đẹp nhất Hàn Quốc.

Ngay sau khi ảnh thảm đỏ được đăng tải, mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập lời khen dành cho nữ diễn viên. Nhiều bình luận cho rằng Go Youn Jung chính là mỹ nhân nổi bật nhất Blue Dragon năm nay, thậm chí có người còn ví cô như "nhân vật AI bước ra đời thật" bởi visual hoàn mỹ đến khó tin.

Một số bình luận nổi bật: - Camera quay đâu đẹp đó, đúng là không có góc chết - Chiếc váy đen đơn giản mà cô ấy mặc lên sang khủng khiếp - Đẹp đến mức nhìn như đồ họa - Danh hiệu gương mặt kim cương đúng là không phải tự nhiên mà có - Thảm đỏ năm nay chỉ nhớ mỗi Go Youn Jung - Đã ngắm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phải thốt lên là quá đẹp

Đến với Rồng Xanh Series năm nay, Go Youn Jung tham dự với tư cách là ứng cử viên cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Can This Love Be Translated?. Nhìn lại thời gian qua, cô nàng đã có những hoạt động vô cùng năng nổ khi liên tục phủ sóng trong các dự án chất lượng cao. Bắt đầu từ bệ phóng siêu phẩm Moving, nữ diễn viên liên tiếp khẳng định thực lực qua loạt bom tấn trực tuyến như Death's Game, Resident Playbook cho đến dự án tâm lý We Are All Trying Here. Việc liên tục biến hóa và được đứng chung mâm đề cử với các đàn chị kỳ cựu đã phần nào chứng minh sự trưởng thành của nữ diễn viên sinh năm 1996.

Người đẹp có 1 năm thành công với Can This Love Be Translated?

Nguồn: X