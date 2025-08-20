Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục chiếm sóng trên mạng xã hội, khiến dân tình bàn tán xôn xao về những câu chuyện xoay quanh căn bệnh tâm lý, tranh cãi với công ty quản lý và những lần livestream “cà khịa” đối thủ. Không ít người cho rằng nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn đang có những hành động, phát ngôn mất kiểm soát, ngày càng giống với đàn chị đã bị "cấm sóng" Trịnh Sảng.

Triệu Lộ Tư đang đi vào lối mòn của Trịnh Sảng.

Nói đến Trịnh Sảng thì chắc dân chuyên “ăn dưa hóng thị” chẳng lạ gì. Cô từng là cái tên top đầu trong thế hệ mỹ nhân 9X với thành tích cực khủng. Ngay khi mới bước chân vào showbiz, Trịnh Sảng đã gây tiếng vang lớn với bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, trở thành “nữ thần thanh xuân” vạn người mê trong mắt khán giả. Tiếp đó, người đẹp còn “dắt túi” bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cực hot, củng cố thêm địa vị trong showbiz.

Đặc biệt, Trịnh Sảng thường được netizen ví von là được “Tổ nghề thưởng cơm ăn”, bởi lẽ, nữ diễn viên thường xuyên lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì những trò “điên điên khùng khùng” nhưng khán giả lại chẳng thể ghét nổi. Nếu không phải sau này, Trịnh Sảng bấm nút tự hủy với hành vi lệch chuẩn như mang thai hộ (trái pháp luật Trung Quốc) và đòi bỏ con thì e rằng cô sẽ vẫn là “bạch nguyệt quang” trong lòng đông đảo khán giả.

Nhớ trước kia, Trịnh Sảng từng bùng nổ cảm xúc trên sóng truyền hình, tự tát bản thân tại sự kiện, cãi nhau với đàn anh, trách mắng nhân viên công tác hay đột ngột rơi lệ khi đang livestream, ngồi thụp xuống khóc ở ven đường, đăng tải những bài viết có ngôn từ rời rạc, tối nghĩa lên mạng xã hội khiến dân tình lo lắng không thôi.

Trịnh Sảng từng là ngoại lệ của Cbiz, dính bao nhiêu lùm xùm đều được netizen tha thứ. Sau cùng, bản thân nữ diễn viên này đã bấm nút tự hủy khi có hành động sai trái.

Khoảnh khắc gây sốc của Trịnh Sảng.

Giờ đây, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đang dẫm vào vết xe đổ của Trịnh Sảng khi thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Đặc biệt, nữ diễn viên Thần Ẩn đã xác nhận mắc bệnh trầm cảm lại thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhiều lần điểm danh bóc phốt công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu cũng như nói bóng nỏi gió mỉa mai “đối thủ trời sinh” Ngu Thư Hân vi phạm luật giao thông, tìm cách bôi đen, trù dập cô trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Triệu Lộ Tư còn tỏ thái độ bất chấp tất cả, tuyên bố: “Không cần các người phải cấm sóng, tự tôi nghỉ”.

Triệu Lộ Tư đang mắc bệnh trầm cảm nhưng vẫn chăm livestream.

Đáng chú ý, cả Triệu Lộ Tư và Trịnh Sảng đều gặp rắc rối với công ty quản lý và đối mặt với nguy cơ phải trả khoản tiền cực khủng để phá vỡ hợp đồng. Cụ thể, năm xưa, Trịnh Sảng liều lĩnh đối đầu với công ty quản lý bằng những hành động cực đoan như từ chối tham gia hoạt động tuyên truyền phim mới, đột ngột rời khỏi trường quay khi đang livestream. Rõ ràng những hành động thiếu chuyên nghiệp này đã khiến danh tiếng của “nữ thần thanh xuân” tụt dốc không phanh.

Trịnh Sảng có những hành động thiếu chuyên nghiệp khi đang mâu thuẫn với công ty quản lý.

Còn về Triệu Lộ Tư, hiện tại, người đẹp này còn 4 năm hợp đồng với Ngân Hà Khốc Ngu và phải chi ra 400 triệu NDT (1466 tỷ đồng) nếu muốn được tự do. Thế nhưng, cách Triệu Lộ Tư đối mặt với cảnh khó khăn lại khiến công chúng vô cùng khó hiểu.

Nữ diễn viên kêu gọi các nhãn hiệu đừng tìm đến mình vì không muốn công ty quản lý được hưởng lợi. Bởi lẽ, theo Triệu Lộ Tư tiết lộ thì mức cát-xê thu được sẽ bị ăn chia theo tỷ lệ công ty 82% và cô chỉ lấy được 18% mà thôi.

Việc Triệu Lộ Tư nhiều lần lên án Ngân Hà Khốc Ngu chèn ép, bóc lột, “tác động vật lý” cũng bị nghi ngờ là chiêu trò lợi dụng dư luận để tạo sức ép cho công ty quản lý.

Trang 163 cho rằng, Trịnh Sảng và Triệu Lộ Tư rất giống ở cách họ thể hiện cảm xúc quá đà trước công chúng và chống lại công ty quản lý một cách bất chấp, chẳng màng tới tương lai. Giờ đây, Trịnh Sảng đã phải nhận cái kết đắng, bị cấm cửa khỏi showbiz, trở thành “nha đầu ngốc”, “người vợ cũ hồ đồ” trong lòng công chúng.

Còn về Triệu Lộ Tư, việc livestream thường xuyên giúp cô duy trì được độ hot dù tạm ngừng hoạt động, thu hút thêm rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội nhưng cũng khiến nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ dính vào vô số lùm xùm. Đồng thời, cô có khả năng bị các nhà sản xuất, đạo diễn coi như “nhân tố không ổn định”, e rằng có thể đánh mất cơ hội hợp tác sau này.