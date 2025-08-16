Triệu Lộ Tư giảm 20kg nhờ ăn nghiêm ngặt: Thực đơn 7 ngày có gì?

Nếu nhắc đến dàn mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn bậc nhất Cbiz, Triệu Lộ Tư chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Không chỉ "đốn tim" fan với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng, mỹ nhân họ Triệu còn khiến nhiều cô gái ao ước khi sở hữu body thon gọn, mảnh mai.

Thế nhưng, hồi mới debut, body của nàng "tiểu hoa" từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Nữ diễn viên để lộ rõ dấu hiệu thừa cân với nọng cằm, ngấn cổ trên ảnh. Không muốn để ngoại hình trở thành "rào cản" cho sự nghiệp, cô ra sức giảm cân suốt 3 năm qua. Từ số cân 56kg, Triệu Lộ Tư đã xuống còn mức thấp nhất từng được tiết lộ là 38kg - tức đã giảm gần 20kg với việc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn. Trong đó, menu giảm cân thần tốc được đánh giá có thể giảm 4-6kg/tuần của Triệu Lộ Tư cũng từng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng làm đẹp.

Vóc dáng mảnh khảnh, vòng eo bé xíu của Triệu Lộ Tư giúp cô chinh phục đủ kiểu trang phục.

Triệu Lộ Tư thời mới nổi tiếng có vóc dáng mũm mĩm, nhất là khi lên hình.

Chế độ giảm cân của người đẹp sinh năm 1998 xoay quanh 3 nguyên tắc cơ bản: ăn sáng để thúc đẩy trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy chất béo - ăn nhiều rau và trái cây - bỏ qua bữa tối. Các loại trái cây có trong thực đơn của Triệu Lộ Tư đa phần là loại ít đường, nhiều chất xơ, nhiều nước.

Thực đơn cụ thể trong một tuần của nữ diễn viên như sau:

Thứ Hai:

- Bữa sáng: một quả trứng luộc + cháo yến mạch.

- Ăn nhẹ: một quả thanh long.

- Bữa trưa: salad rau xanh và một bát cà chua bi.

- Ăn nhẹ: táo hoặc trái cây ít đường.

Thứ Ba:

- Bữa sáng: một ly sữa + bánh sandwich.

- Ăn nhẹ: hai quả cà chua to.

- Bữa trưa: súp lơ + tôm.

- Ăn nhẹ: các loại quả ít đường.

Thứ Tư:

- Bữa sáng: bánh trứng + sữa đậu nành tự làm.

- Ăn nhẹ: 3 quả chuối.

- Bữa trưa: súp rong biển + salad + cháo yến mạch.

- Ăn nhẹ: một nắm các loại hạt (hạnh nhân, óc chó...).

Thứ Năm:

- Bữa sáng: 1 quả trứng trà + sữa tươi + 4 lát bánh mì nguyên cám.

- Ăn nhẹ: 3 quả kiwi.

- Bữa trưa: 2 củ khoai lang tím nhỏ + sữa đậu nành + đậu hũ.

- Ăn nhẹ: táo hoặc trái cây ít đường.

Thứ Sáu:

- Bữa sáng: khoai tây nghiền + măng tây áp chảo + trứng luộc.

- Ăn nhẹ: 25 quả cà chua bi.

- Bữa trưa: 1 bắp ngô + 1 ly sữa.

- Ăn nhẹ: 1 quả cam.

Thứ Bảy:

- Bữa sáng: khoai lang tím + ức vịt áp chảo + 10 quả cà chua bi.

- Ăn nhẹ: nửa quả lê.

- Bữa trưa: dưa leo + trứng tráng + sữa ngô.

- Ăn nhẹ: khoảng một nắm tay quả nho tươi.

Chủ nhật:

- Bữa sáng: 1 ly cà phê + sandwich chay.

- Ăn nhẹ: nửa quả bưởi.

- Bữa trưa: ức gà xào nấm + sữa tươi.

- Ăn nhẹ: 1 quả đào.