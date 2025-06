Triệu Lộ Tư, cái tên chưa bao giờ ngừng gây sốt trên mạng xã hội mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại sự kiện âm nhạc Nguyên Khí Sâm Lâm tổ chức ngày 1/5 tại Bắc Kinh. Trong đêm nhạc này, cô biểu diễn hai ca khúc You R và You Are Here. Dù chỉ có vỏn vẹn 7 phút trên sân khấu, nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi trong phần trình diễn đã khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trong đó, có một khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư hiện đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, dù sự kiện âm nhạc này đã trôi qua một tháng. Cụ thể, khi biểu diễn ca khúc You R, Triệu Lộ Tư đã thực hiện một động tác khoe trọn visual nổi bật, được fan nhanh chóng ghi lại, cắt ghép và lan truyền trên Douyin. Đoạn video này nhanh chóng "viral", biến động tác của cô trở thành trào lưu được đông đảo người dùng hưởng ứng.

Vũ đạo của Triệu Lộ Tư gây sốt mạng xã hội

Tính đến hiện tại, đã có hơn 1 triệu người tham gia trend, 320 triệu lượt phát video gốc và 1 tỷ lượt xem hashtag “Triệu Lộ Tư chuyển động đặc biệt”. Fan hâm mộ của cô nàng đã thực hiện trend ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, từ học sinh, người đi làm, đến cả trẻ em và lính cứu hỏa cũng không thể “làm ngơ” trước cơn sốt này.

Nhiều người hưởng ứng trend Triệu Lộ Tư

Dẫu chỉ xuất hiện trên sân khấu vỏn vẹn 7 phút, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn tạo nên một “cơn sốt” với hàng tỷ lượt quan tâm, đây là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Thế nhưng, một khoảnh khắc viral chưa đủ để che mờ toàn bộ phần trình diễn. Khi khán giả xem trọn vẹn tiết mục của cô tại sự kiện, nhiều người đã nhanh chóng “quay xe”. Lý do nằm ở điểm yếu mà Triệu Lộ Tư từng nhiều lần bị nhắc tới: giọng hát chưa thuyết phục. Dù là một trong những ngôi sao có sức hút nhất hiện nay, nhưng về mặt chuyên môn thanh nhạc, cô vẫn chưa tạo được niềm tin nơi công chúng.

Giọng hát của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm

Đoạn video do người hâm mộ của nữ ca sĩ quay lại cho thấy, Triệu Lộ Tư hát không rõ lời, hụt hơi và nhiều đoạn giống như đang hát karaoke, hoàn toàn không hay và thậm chí, có đoạn cô hát bị “chênh, phô” do không xử lý được các nốt cao. Không chỉ có vấn đề về giọng hát, vũ đạo của Triệu Lộ Tư cũng bị cho là thiếu tự nhiên. Khi biểu diễn cùng vũ đoàn, cô để lộ rõ nhược điểm nhảy thiếu linh hoạt, động tác cứng nhắc, biểu cảm gương mặt đơn điệu, chưa thể hiện được tinh thần của một ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Vũ đạo và biểu cảm của Triệu Lộ Tư

Trên một số trang mạng xã hội, người hâm mộ đã có nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát của Triệu Lộ Tư và cho rằng với tư cách là một diễn viên, không cần phải làm những điều không phù hợp với nghề nghiệp của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cô.

Tuy nhiên, trong sự kiện này, Triệu Lộ Tư còn vướn phải một “kiếp nạn”. Cụ thể, set diễn của nữ diễn viên kéo dài đến tận 30 phút nhưng đột ngột bị cắt sóng do nghệ sĩ diễn trước đến trễ, dẫn đến thời lượng của các nghệ sĩ biểu diễn sau phải cắt bỏ để bảo đảm thời lượng cho chương trình. Tiết mục của Triệu Lộ Tư từ 30 phút mà cắt còn 7 phút, nữ diễn viên chỉ diễn được 2 bài là You R và You Are Here. Không những thế, Triệu Lộ Tư không nhận thù lao mà còn góp thêm 1 triệu NDT (khoảng hơn 137.000 USD) cho chương trình để làm từ thiện.

Set diễn của Triệu Lộ Tư bị cắt còn 7 phút

Tuy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát nhưng không thể phủ nhận rằng Triệu Lộ Tư có visual và ngoại hình rất xinh xắn và hút mắt. Được biết, tạo hình trong đêm diễn vừa qua của Triệu Lộ Tư được nhiều người yêu thích vì trông cô nàng đã có sức sống hơn so với hình ảnh xuất hiện trước công chúng do sức khoẻ. Nhiều người bình luận rằng nếu như trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo, nữ diễn viên hoàn toàn có thể phát triển thêm một hướng đi mới trong lĩnh vực âm nhạc.