Triệu Lộ Tư: Hát không hay nhưng tự tin có thừa!

Tối 4/5, Triệu Lộ Tư biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Hồ Lô Quả ở thành phố Trừ Châu, Trung Quốc. Dù nổi tiếng với vai trò diễn viên, nhưng Triệu Lộ Tư rất đam mê âm nhạc. Cô trổ tài ca hát ở nhiều sự kiện, thậm chí phát hành cả bài hát riêng. Tại Hồ Lô Quả, Triệu Lộ tư biểu diễn loạt ca khúc tiếng Anh như You R, Look Yourself. Sân khấu của nữ diễn viên sinh năm 1998 lần nữa gây tranh luận.

Triệu Lộ Tư hát Look Yourself trong đêm nhạc Hồ Lô Quả

Nhiều blogger mảng giải trí tại Trung Quốc cập nhật video Triệu Lộ Tư biểu diễn, đặt câu hỏi “cô ấy đang hát gì vậy”. Giọng hát của Triệu Lộ Tư chưa từng được đánh giá tốt, thậm chí còn bị cư dân mạng xứ tỷ dân phản đối đi hát. Bất chấp dư luận, Triệu Lộ Tư vẫn tự tin thể hiện giọng hát của mình. Phát âm tiếng Anh của Triệu Lộ Tư vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Giọng hát yếu, thiếu khả năng thanh nhạc và cách xử lý của Triệu Lộ Tư khó để làm trở thành nghệ sĩ âm nhạc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chế giễu khả năng ca hát của Triệu Lộ Tư. Thậm chí khẳng định diễn viên chính là minh chứng cho “hát không hay nhưng tự tin có thừa”. Cnet 9 người 10 ý, ai nấy đều góp bình luận đưa sân khấu của Triệu Lộ Tư lên xu hướng mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư xinh đẹp hút mắt trong bộ váy vàng chuẩn công chúa

Giọng hát khó thuyết phục người nghe, nhưng có 1 điều không thể phủ nhận đó chính là nhan sắc của Triệu Lộ Tư. Trở lại sau thời gian sức khỏe không ổn định, Triệu Lộ Tư xinh đẹp hút mắt trong bộ váy vàng chuẩn công chúa. Nhan sắc thanh thuần, tươi trẻ của Triệu Lộ Tư cũng viral MXH không kém. Nhiều người còn xin thông tin bộ váy và cách makeup của Triệu Lộ Tư. Ngoài ra, tạo hình năng động với quần jeans cũng giúp cô nàng khoe khéo vóc dáng chuẩn chỉnh của mình.

Triệu Lộ Tư chụp ảnh với biển tím của người hâm mộ, tự hào khoe lên mạng xã hội

Dù bị dư luận đánh giá khắt khe, Triệu Lộ Tư luôn có cộng đồng fan đông đảo ủng hộ cho mọi quyết định của cô. Trong phần trình diễn của Triệu Lộ Tư, khán đài được phủ tím (màu sắc đại diện cho nữ diễn viên). Triệu Lộ Tư biểu diễn xong còn chụp ảnh với biển tím của người hâm mộ, tự hào khoe lên mạng xã hội.

Chùm ảnh visual của Triệu Lộ Tư: