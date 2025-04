Go Youn Jung là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích qua loạt tác phẩm như Sweet Home , Alchemy of Souls , Moving (2023) và mới đây nhất là Resident Playbook ... Bên cạnh kho phim ảnh nổi tiếng, có một điểm nữa khiến tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1996 vụt sáng, đó chính là visual được ví như “tác phẩm nghệ thuật”, là hình mẫu thẩm mỹ thành công nhất xứ Hàn. Go Youn Jung nổi tiếng với gương mặt tỷ lệ kim cương hoàn hảo, các nét tròn đầy nhưng nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh, sống mũi cao và nụ cười ngọt lịm. Mới đây, một khoảnh khắc đời thường trên phố của nữ diễn viên bất ngờ viral trở lại, minh chứng cho visual xuất sắc không có điểm gì để chê.

Bức hình đang viral MXH trở lại của mỹ nhân sinh năm 1996.

Trong những bức hình đang hot trở lại này, Go Youn Jung mặc đồ tối màu tôn da trắng mịn, mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ nét nào ra nét nấy. Mỹ nhân để kiểu tóc búi thấp với mái dài buông lơi và hơi rối nhẹ. Chỉ vậy thôi mà khiến cộng đồng mạng khen không tiếc lời.

Chưa kể, set đồ trông rất casual với áo dây ôm sát mix cùng crop-top cut-out, phối cùng quần jeans suông giúp Go Youn Jung trông càng trẻ trung và nổi bật. Người đẹp chọn mẫu túi Medium Ava Triomphe của Celine để làm điểm nhấn cho toàn bộ outfit.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi nhan sắc của Go Youn Jung, nhất là kiểu tóc búi vội buông lơi của người đẹp. Thậm chí, còn có ý kiến cho rắng nữ diễn viên khá giống Triệu Lộ Tư trong khoảnh khắc này.

Triệu Lộ Tư bất ngờ được gọi tên trong khoảnh khắc viral của Go Youn Jung.

Visual của Go Youn Jung từng không ít lần khiến cõi mạng dậy sóng vì quá đỗi xinh đẹp, gương mặt không có điểm gì để chê. Cô cũng là hình mẫu thẩm mỹ của đại đa số phái đẹp xứ Hàn. Nhờ visual sắc nét, nữ diễn viên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm say đắm lòng người.