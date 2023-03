Triệt phá nhóm Telegram "420 Market" chuyên cung cấp cần sa

Ngày 28-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy dạng cần sa, giao dịch qua các hội nhóm Telegram.



Trước đó, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm Telegram "420 Market" thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo cung cấp cần sa trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký.

Cặp đôi Thảo Ly, Quang Minh sống chung nhà trọ, cùng đi bán cần sa

Đến 13 giờ 25 phút ngày 27-3, tại trước nhà số 45 Mộc Bài 1, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy - Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Quang Minh (SN 2001) và Phan Thị Thảo Ly (SN 1999; cùng ngụ đường An Thượng 34, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), thu giữ 13 gói ny lông cần sa đang chuẩn bị bán lại cho người khác.

Khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Minh, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1 kg cần sa, nhiều dụng cụ phân chia, đóng gói ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an quận Liên Chiểu bắt khẩn cấp Ngô Huỳnh Sa Lem (SN 2000; thường trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), tiếp tục phát hiện cần sa từ đối tượng này. Sa Lem khai nhận đã cùng Minh lập kênh telegram "SLSL" để bán cần sa.

Số cần sa là tang vật vụ việc

Nguyễn Quang Minh khai nhận thường nhận đơn hàng của tài khoản Telegram tên "Win", là chủ kênh telegram "420 Market". Cần sa được giao qua shipper công nghệ hoặc do Minh trực tiếp giao hàng.

Công an phát hiện người sử dụng tài khoản telegram tên "Win" là Nguyễn Hữu Phúc (SN 2001; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nên bắt khẩn cấp, thu giữ 3 gói ny lông chứa cần sa cùng nhiều dụng cụ để sấy khô, xử lý ma túy dạng cần sa.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay Nguyễn Hữu Phúc đã giao dịch ma túy từ tháng 6-2022 đến nay với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.