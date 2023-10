Triệt phá nhiều nhóm cướp nhí manh động trên địa bàn Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 2 đối tượng mới chỉ 15 tuổi. 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Hà Sỹ T (15 tuổi); Trần Gia K (15 tuổi) cùng trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; Trần Duy Khang (18 tuổi) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa và Nguyễn Duy Khánh (17 tuổi) trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 08/10, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tiếp nhận đơn trình báo của anh D, là sinh viên Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, về việc anh bị 04 đối tượng, đi 02 xe máy, cầm dao chém, dùng tay, chân đánh và cướp 01 xe máy (Honda-Wave Anpha màu xanh BKS: 26B2 - 867.xx) trên đường Tố Hữu, đoạn trước cửa tòa chung cư Bắc Hà, ở số 17 đường Tố Hữu, phường Trung Văn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Đến 10h30 ngày 09/10, lực lượng Công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng trên, kịp thời bắt giữ, thu tang vật và đưa nhóm cướp về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết.

Nhóm cướp nhí trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Các đối tượng khai nhận, do chơi bời lêu lổng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm để lấy tiền ăn chơi. Bốn đối tượng chuẩn bị hung khí là dao nhọn, đi trên các tuyến phố để tìm cơ hội cướp tài sản.

Sau khi gây án, chúng chạy vòng vèo qua các tuyến đường lớn và trốn sang địa bàn ngoại thành hoặc tỉnh khác... Nhóm đối tượng này đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nơi ở của Nguyễn Duy Khánh, thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, đã gây ra 2 vụ cướp tài sản khác tại khu vực hồ Linh Đàm và ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức điều tra khám phá vụ án Cướp tài sản, xảy ra ngày 05/8/2023, tại Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, làm rõ và bắt giữ 09 đối tượng.

Theo đó, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Quân (19 tuổi), Trương Quang Thắng và Bùi Quang Minh (18 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa và Vũ Thành Đạt (ở Nho Quan, Ninh Bình); Lò Văn Huy (ở Sơn La); Ngân Văn Đông (ở Thanh Hóa); Nguyễn Bá Minh và Trương Công Định (ở Hòa Bình).

Thời điểm bị Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố, đối tượng Ngân Văn Đông đang bị Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Bá Minh bị Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Băng cuớp nhí dùng hung khí, cướp của người dân bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Theo điều tra, ổ nhóm này do Ngân Văn Đông tụ tập điều hành qua mạng xã hội. Đông kết nối nhóm người Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương rủ nhau vào khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 1h hôm sau, thường vào cuối tuần, sẽ tụ tập tại Hà Nội, với mục đích đi thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây sự.

Khoảng 20h ngày 4/8, nhóm đối tượng đi xe máy đến một khu vực công cộng thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và mang theo hung khí, mục đích đi đánh nhau với nhóm nam thanh niên ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, nhưng không gặp.

Khoảng 2h ngày 5/8, nhóm đối tượng này đi đến hầm Kim Liên thì nhìn thấy 3 nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy Honda Wave. Huy và Đông hô hoán cả nhóm đuổi theo. Đến trước số nhà 27 đường Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, nhóm Đông đuổi kịp, quây đánh và cướp tài sản của 3 thanh niên.

Gây án xong, chúng tiếp tục đuổi theo các nạn nhân đến cầu Sét, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Thấy nạn nhân bị ngã vào thành cầu, cả nhóm quây đánh và lục soát lấy điện thoại, bắt nạn nhân cung cấp mật khẩu…

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.