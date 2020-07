Triệt phá kho hàng lậu "khủng" ở Lào Cai: Hàng xóm sững sờ

Ngày 8/7, kho hàng đặt tại số 145 Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai vẫn bố trí cảnh sát cơ động canh gác, bảo vệ ngay cổng ra vào để các cán bộ bên trong kiểm đếm số hàng mới bắt giữ.

Cổng kho hàng được canh giữ sau khi triệt phá.

Còn hàng xóm xung quanh ai nấy đều tỏ ra sững sờ, vì bấy lâu nay, ngay gần nơi mình sinh sống lại tồn tại một kho hàng lậu quy mô lớn đến vậy. “Thật kinh khủng, 10.000 m2 còn lớn hơn cả chợ Cốc Lếu, riêng tiền thuê kho cũng phải vài trăm triệu/tháng”, một nam hàng xóm tên M sửng sốt nói.

Bên ngoài kho hàng vẫn gắn biển Công ty Thiên Lợi Hòa – doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá chấn động một thời tại Lào Cai cách đây mười mấy năm, kéo theo 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 25 bị cáo vướng vòng lao lý.

Từ hồi đó đến nay, mọi việc dần trở lại bình thường, kho bãi của doanh nghiệp này cũng tĩnh lặng ít ai để ý.

“Bình thường cửa kho luôn đóng, thi thoảng có ai ra vào mới mở rồi lại đóng kín. Hàng ngày buổi chiều mới thấy bảo vệ dắt mấy con chó bebgie ra ngoài cho đi vệ sinh. Cách đây khoảng 1 – 2 tháng bỗng thấy bên trong nhạc hát linh đình, cúng khấn mấy ngày liền còn tưởng ở đó họ mở điện thờ”, một nữ hàng xóm tên H cho biết.

“Đến khi vụ việc vỡ lở chúng tôi mới bất ngờ, không nghĩ bên trong có nhiều người hoạt động đến vậy, vì hóa ra họ toàn đi bằng cửa phía sau”, chị H thông tin thêm.

Còn về chủ nhân của kho hàng, hàng xóm cũng tỏ ra bất ngờ vì nam thanh niên này ở cách đó không xa ngay trục đường đối diện với kho. Dù trẻ tuổi nhưng nhìn bề ngoài người này rất giàu có, thường ngồi trên những chiếc xe siêu sang như Ranger Roover, Mercedes Maybach.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/7, sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương đã đột kích vào một kho hàng lậu "siêu khủng" trên đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, do Trần Thành Phú (sinh năm 1992, thường trú trên địa bàn phường) làm chủ.

Số hàng hoá khổng lồ trong kho hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sơ bộ trong kho hàng này có chứa tới hàng vạn sản phẩm là giày, dép, đồng hồ đeo tay, kính mắt và hàng tiêu dùng… nghi giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng như Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci...

Các mặt hàng tại kho cũng chính là các mặt hàng được Trần Thành Phú và các nhân viên tổ chức livestream quảng cáo bán hàng trên các trang Facebook có tên: Trần Thành Phú (Phú Nông Dân), Thảo Trần, Giầy đồng giá...

Kho hàng được bố trí quy mô thành nhiều khu: khu nhập hàng, khu chứa hàng, khu bán hàng và phòng để các nhân viên tổ chức livestream bán hàng. Trong kho thường xuyên bố trí 3 đến 5 nhân viên chuyên livestream cùng gần 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng.

Được biết, kho hàng hoạt động từ cuối năm 2018, nguồn nhập từ Quảng Châu (Trung Quốc), các nhân viên đóng hàng chuyển cho khách sỉ, lẻ trong toàn quốc qua các kênh chuyển phát nhanh. Ở thời điểm kho hàng bị đột kích vẫn còn xe vận chuyển hàng của Viettel Post đang đậu đỗ bên trong.

Điều đáng nói, kho hàng hoạt động quy mô ngày đêm ngay giữa trung tâm thành phố Lào Cai, cách trụ sở của các cơ quan chức năng không xa, chốt đơn số lượng lớn vận chuyển theo ngày, nhưng sau thời gian dài mới bị phát giác.