Triệt phá đường dây "sản xuất" giấy xác nhận cư trú giả

Ngày 3/3, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đinh Quốc Trưởng (25 tuổi, quê Ninh Bình) và Châu Chí Quang (19 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, vào ngày 24/2, anh T.C.C. (22 tuổi, quê Đắk Lắk) chuẩn bị hồ sơ để xin việc làm nên cần giấy xác nhận thông tin cư trú. Quá trình tìm kiếm trên mạng xã hội Zalo, anh C. thấy tài khoản tên “Thành Trung” kèm theo số điện thoại 0905342… quảng cáo nhận làm dịch vụ cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú nhanh chóng. Lúc này, anh C. đã liên hệ, cung cấp số CMND và thông tin cá nhân để chủ tài khoản Zalo tên “Thành Trung” làm dịch vụ với giá 300.000 đồng.

Đinh Quốc Trưởng và Châu Chí Quang

Đến chiều cùng ngày, anh C. được hẹn đến gần công viên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc phường phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một để nhận giấy xác nhận cư trú. Sau đó, anh C. đã đến Công an phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một để kiểm tra lại thông tin thì được biết tờ giấy trên là giả mạo.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Tân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một vào cuộc điều tra. Tối 25/2, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Châu Chí Quang đang cất chứa một tờ giấy xác nhận cư trú của C.V.H. giả mạo có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và dấu mộc tròn của Công an phường Phú Tân.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm đối tượng cầm đầu là Đinh Quốc Trưởng, người thuê Quang giao hàng giấy tờ có dấu mộc giả, sau đó trả tiền công và lo ăn, ở miễn phí. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, giấy tờ, con dấu… đều giả mạo phục vụ cho việc làm giả các bộ hồ sơ xin việc.