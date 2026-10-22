Triệt phá đường dây cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, khởi tố 36 người

Ngày 22/10, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khởi tố vụ án, khởi tố 36 bị can và ra lệnh bắt tạm giam những người liên quan để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an TP.HCM triệt phá các nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, khởi tố 36 người liên quan. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cơ sở đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn, phát hiện nhiều nhóm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất là tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “cho thuê vàng”.

Theo cơ quan công an, các cơ sở này thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức, đồng thời lập tài khoản Facebook, Zalo và website quảng cáo dịch vụ “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”.

Người có nhu cầu vay phải cung cấp căn cước, thông tin trên VNeID, sao kê tài khoản, nơi ở, việc làm và thu nhập để được thẩm định. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng, hai bên ký hợp đồng “cho thuê tài sản”. Người vay nhận vàng đem bán lấy tiền, đồng thời phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.

Triệt phá đường dây cho thuê vàng để cho vay lãi nặng với lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Để che giấu lãi suất cho vay, các nhóm chia tiền lãi thành nhiều khoản như phí thuê vàng, phí hồ sơ, phí dịch vụ, phí gia hạn; thu trước tiền lãi và thu thêm phí khi tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi giá thuê váy cao nhằm che giấu lãi vay.

Một số nhóm còn góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và các nhóm Zalo để quản lý khách vay, dòng tiền. Lãi suất cho vay có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Điển hình, từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện trong quá trình tuần tra ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (SN 1997, thường trú xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, thường trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) góp vốn.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hai hộ kinh doanh Đại Phát Gold tại số 93 Bàu Cát 1, phường Tân Bình và Thịnh Vượng Gold tại số 105 Đinh Bộ Lĩnh, phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Từ tháng 5/2026, nhóm đã cho 146 người vay thông qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất cho vay dao động từ 292% đến 544,78%/năm.

Đối với các khoản vay lớn, Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997, thường trú xã Long Đức, tỉnh Đồng Nai), người cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group, hoạt động tại các địa điểm ở phường Tân Bình và phường Bình Trưng. Nhóm này đã cho gần 100 khách hàng vay tiền.

Tại Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY, địa chỉ 252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Hùng (SN 1998, quê Thái Nguyên), Giám đốc công ty, trực tiếp tổ chức hoạt động cho vay. Công an thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Tại Công ty TNHH An Phát JEWELRY, địa chỉ 55 đường 3/2, phường Vườn Lài, Vũ Anh Tuấn (SN 1984, thường trú TP Hà Nội) là người tổ chức, còn Phạm Cao Sơn (SN 1979, quê TP Hà Nội) đứng tên giám đốc, trực tiếp quản lý hoạt động. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999, địa chỉ 205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, Trần Thế Long (SN 1983, thường trú TP Hà Nội) thực hiện thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động. Đặng Quốc Vương (SN 1997, quê Hà Nội) đứng tên giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay. Nhóm này sử dụng hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.

Tại Công ty THT, địa chỉ căn B12, khu dân cư Park Riverside, phường Long Trường, Lê Thanh Tùng (SN 1982, thường trú TP Hà Nội) được xác định là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH LT3 LUXURY, địa chỉ 2279/13/24/5/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, Tống Duy Long (SN 1989, thường trú TP Hà Nội) là giám đốc, tổ chức hoạt động cho vay. Cơ quan điều tra làm rõ 21 khách vay, với khoản thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, đồng thời tiếp tục xác minh, truy tìm người này.

Tại Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999, địa chỉ 19/1 Thạnh Lộc 37, phường An Phú Đông, Nguyễn Duy Đạt (SN 1999, quê Hà Nội) trực tiếp tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê vàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt; bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu thập thông tin về việc các nhóm cho vay có liên hệ với nhiều công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh tính chất, mức độ liên quan của các tổ chức, cá nhân này, không loại trừ khả năng còn những đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo phương thức tương tự.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục củng cố chứng cứ, giải quyết nguồn tin liên quan đến dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số người, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.