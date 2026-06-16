Ngày 16-6, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud điện thoại, bắt giữ 3 đối tượng cùng ngụ tại TP Hà Nội, gồm Phạm Duy Anh (SN 1996); Phạm Duy Khánh (SN 2002); Nguyễn Đức Vũ (SN 1999).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức "thế chấp" tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook về hình thức vay tiền mà không cần gặp, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Khi có khách đồng ý vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay phải có điện thoại iPhone đời cao, phải cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước. Điện thoại iPhone càng "xịn" thì số tiền vay càng lớn, trong đó các đối tượng quy định số tiền khách được vay sẽ thấp hơn 50% giá trị của điện thoại iPhone.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến nay, các đối tượng đã cho trên 1.500 khách trong toàn quốc vay số tiền 45 tỉ đồng với lãi suất từ 286% đến 608%/năm, cao hơn rất nhiều lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.