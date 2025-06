Công an TP Đà Nẵng ngày 14/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cơ quan Công an xác định, Lộc là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2000 tỷ đồng trước đó đã bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, bóc gỡ...

Trước đó, ngày 16/11/2024, Công an quận Hải Châu (cũ) phối hợp cùng các đơn vị liên quan huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Bước đầu, công an bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khanh, Trần Thanh Long, Trần Minh Sơn, Trần Minh Châu, Nguyễn Gia Phúc, Trần Trọng Đức, Hồ Gia Hân, Trần Hoài Nam (các đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Hữu Huy, Trần Quốc Trí về tội “Đánh bạc”; ra Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Sỹ Thành về tội “Đánh bạc”.

Sau khi giải thể Công an cấp quận, huyện, vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng. Quá trình điều tra, Công an tiếp tục khởi tố thêm 03 đối tượng, gồm Nguyễn Xuân Tiến, Đặng Xuân Tuấn về tội “Đánh bạc” và Lê Cự Phách về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khanh, Trần Minh Sơn, Trần Minh Châu về tội “Đánh bạc” và Nguyễn Văn Lạc về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tang vật vụ án mà công an thu giữ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau 6 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được đối tượng cầm đầu là Phạm Công Lộc nhưng do đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia, có nhiều mối quan hệ với các đối tượng cờ bạc tại đây và tiếp tục hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên việc bắt giữ đối tượng gặp không ít khó khăn. Đến đầu tháng 6/2025, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Phạm Công Lộc vừa từ Campuchia nhập cảnh về nước nên đã tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng phục vụ điều tra.