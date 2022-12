Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.000 tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com có quy mô lớn hoạt động tại các địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Vũ Đình Thắng (sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

Tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập đối với 12 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thu giữ 1 ô tô, 130 triệu đồng, 16 điện thoại, 1 ipad, 7 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com. Số tiền được các đối tượng thanh toán trực tiếp vào thứ Hai hàng tuần và qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong vụ án.

Sơ bộ xác định tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có trên 10 đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng giao dịch để cá độ trên 3.000 tỷ đồng./.