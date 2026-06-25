Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh với phương thức hoạt động tinh vi.

Sau thời gian theo dõi, ngày 20-6, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, đã bắt giữ, khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan được đưa về cơ quan công an để làm việc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú xã Ea Knốp) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) là những người cầm đầu đường dây này.

Theo kết quả điều tra, từ đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân đã liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận các tài khoản cá độ tổng. Sau đó, các đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và giao cho các con bạc tham gia đặt cược.

Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng thuê căn hộ chung cư tại phường Tây Nha Trang làm nơi điều hành hoạt động. Đồng thời, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao với chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã tổ chức giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.