Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện rất nhiều xe ô tô dán các quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ. Trong các bức ảnh chụp được của phóng viên, các xe này đều rõ biển kiểm soát, liệu cơ quan chức năng của TP Hà Nội có xử lý được không?
Tại Việt Nam, hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Đây là loại hình cấm quảng cáo theo quy định. Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá…