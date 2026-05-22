Theo bản tin của VTV chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 bị can liên quan đường dây phát lậu bóng đá quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng bị điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, đường dây này có sự tham gia của nhiều người tự xưng là “bình luận viên” trên mạng xã hội như Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Lử, Giàng A Cay… giữ vai trò điều hành các website phát sóng lậu.

Kẻ cầm đầu khai nhận thu nhập từ đường dây phát lậu bóng đá đạt doanh thu 2 tỷ đồng mỗi tháng. (Ảnh: VTV)

Trong quá trình phát sóng, nhóm “bình luận viên” liên tục lồng ghép nội dung, kêu gọi người xem truy cập các trang cá độ nhằm tăng lượt truy cập, qua đó nhận chi phí từ nhà cái tùy theo mức độ tương tác.

Theo lời khai, đối tượng là kỹ thuật của web có nhiệm vụ tìm kiếm và cung cấp các đường link phát sóng theo yêu cầu cho nhóm bình luận viên. "Bình luận viên làm trận bóng đá mà cần link thì tôi sẽ tìm link trên Internet, nhiều đường link chiếu trên mạng như vậy tôi biết những đường link này không có bản quyền".

Đối tượng cầm đầu đã tổ chức bộ máy hoạt động bài bản theo mô hình công ty, tuyển dụng các bình luận viên với mức lương dao động từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi tháng và có thêm chế độ thưởng nếu thu hút được lượt xem càng đông. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nguồn thu chính của các đối tượng là từ các nhà cái cá độ.

Theo bản tin của VTV, đối tượng cầm đầu được xác định là sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại Hà Nội.

Đối tượng cầm đầu khai nhận, khi các website đã có lượng truy cập lớn, "các bên cá độ sẽ liên hệ email quảng cáo, bộ phận kinh doanh sẽ đón nhận thông tin, một tháng có thể thu về tới 1–2 tỷ đồng, thậm chí lúc web không bị chặn nhiều có thể cao hơn một chút".

Đáng chú ý, nhiều sinh viên vừa ra trường đã tham gia đường dây và bị khởi tố.

Giao diện website bóng đá lậu thuộc hệ thống Cakhia TV. (Ảnh: VTV)

“ Các đối tượng lập nhiều website, đặt máy chủ ở nước ngoài rồi phát sóng trên các nền tảng như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV và Cá Heo TV. Do bị cơ quan chức năng chặn liên tục, các đường link truy cập của những trang này thường xuyên thay đổi,” Đại úy Lê Văn Trưởng, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên bản tin Việt Nam Hôm Nay của VTV.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm quyền tác giả do phát lậu nội dung bóng đá mà còn liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc quảng cáo, tiếp tay cho các trang cá độ. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, các bị can có thể đối diện khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù theo quy định pháp luật.