Hết Song Hye Kyo tới Suzy "làm loạn"

Số tháng 10/2025 rộn ràng hơn bao giờ hết khi các tạp chí hàng đầu Hàn Quốc liên tục giới thiệu gương mặt trang bìa của họ đều là những ngôi sao với sức ảnh hưởng khổng lồ của làng giải trí và thời trang Kbiz. Một ngày sau khi Harper's Bazaar tung bìa mới với Winter (aespa) còn Song Hye Kyo thì gây sốt với tận 3 ông lớn trên bìa Vogue, mới đây Elle Korea đã về đích khi công bố "chiến mã" của mình là bộ đôi Suzy - Celine.

Đây là lần thứ 5 tình đầu quốc dân trở thành ngôi sao trang bìa của Elle Korea. Nhưng đã là lần thứ 3 cô lên bìa tạp chí với sự đồng hành của Celine, chỉ trong vòng chưa đến 1 năm từ khi bước chân vào hàng ngũ Đại sứ của thương hiệu này.

Trong bài đăng trên Instagram, Elle Korea giới thiệu 3 trang bìa mới, gọi Suzy là nàng thơ và dành tặng cô những mỹ từ đẹp đẽ: "Một Suzy vừa mong manh vừa vô tận trong sức hút. Ở bất cứ nơi đâu, Suzy luôn mang đến một thứ ma lực khiến chúng ta đắm chìm trong thế giới của tình yêu. Và lần này, qua series mới của Netflix All the Love You Wish For, cô lại một lần nữa mở ra cánh cửa dẫn chúng ta bước vào thế giới riêng đầy mê hoặc."

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau khi shooting, Suzy lần đầu tiết lộ về niềm đam mê mới của mình chính là ballet: "Tôi bắt đầu học khoảng 4 tháng trước. Vẫn còn là người mới nên tôi tập trung nhiều vào các bài giãn cơ, nhưng ballet giúp tôi giữ dáng thẳng, chuyển động uyển chuyển hơn, vừa tốt cho sức khỏe vừa hỗ trợ rất nhiều cho diễn xuất, nên tôi thực sự thấy rất thích."

Song song đó, Suzy cũng tiết lộ cách cô chăm sóc bản thân: "Đối xử tốt với chính mình nghĩa là tập trung vào mình nhiều hơn. Càng trưởng thành, tôi càng thấy quá trình hiểu rõ bản thân trở nên thú vị. Khi sở thích và gu thẩm mỹ ngày một rõ ràng, tôi cũng biết cách yêu thương và chăm sóc mình tốt hơn."

Nói về tác phẩm sắp ra mắt cùng Kim Woo Bin, Suzy đầy hào hứng cho biết đây là một kịch bản giống như chuyện cổ tích hài hước và lãng mạn, xoay quanh thần đèn tỉnh giấc sau ngàn năm gặp gỡ một con người thiếu hụt tình cảm.

Trả lời về việc liệu những điều ước năm xưa của mình đã thành hiện thực hay chưa? Suzy bật cười: "Thực ra tôi nghĩ là chưa. Tôi nhận ra mình vốn không ước gì nhiều. Nhưng trong lúc làm việc, câu hỏi 'Nếu mình có thể ước, mình sẽ ước gì?' cứ hiện lên mãi. Có lẽ nếu một thần đèn thật sự xuất hiện, lúc ấy tôi mới biết mình thật sự khao khát điều gì."

Có thể xem sự trùng hợp bất ngờ của Suzy và Song Hye Kyo lần này là món quà tuyệt vời cho những ai là fan chân chính của cặp chị em "không có gì ngoài nhan sắc", khi cả 2 cùng song kiếm hợp bích, phá đảo 2 tờ tạp chí nằm trong BIG 6 xứ Hàn. Hồi tháng 8, khi Suzy lên bìa Harper's Bazaar cùng Celine, Song Hye Kyo cũng là một trong những người đầu tiên nhấn like bộ ảnh và để lại bình luận yêu thương dành cho cô em gái.