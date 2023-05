Triết lý tìm bạn đời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Phải lấy người cùng tầng vì “đằng sau sự tan hoang của người đàn ông là người phụ nữ”

Trở thành "Vua cà phê", ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện sở hữu gia tài kếch xù, bao gồm Tập đoàn Trung Nguyên, nhiều khu bất động sản giá trị, tiền mặt ở ngân hàng, cổ phần ở các công ty… Tổng giá trị tài sản có thể vượt ngưỡng hàng nghìn tỷ đồng.

Cuộc hôn nhân nghìn tỷ gây chấn động

Bên cạnh những thành công mà ông đạt được, cuộc sống đời tư của “vua và phê" cũng là chủ đề được nhiều người bàn tán. Cuộc tranh chấp giữa ông và vợ cũ - bà Lê Hoàng Diệp Thảo được xem như là sự kiện hiếm hoi trong hôn nhân khi diễn ra trong thời gian dài và con số liên quan lên đến "nghìn tỷ" khiến nhiều người choáng ngợp.

Trong cuộc trò chuyện với Trí thức trẻ vào tháng 3/2018, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã thẳng thắn kể lại những ngày đầu hai người gặp nhau. Là một cô hoa khôi được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Lê Hoàng Diệp Thảo lại tìm thấy sức hút mãnh liệt và sự thông minh đặc biệt từ chàng thanh niên Đặng Lê Nguyên Vũ - một công nhân làm việc trong xí nghiệp gạch ở một huyện rất nhỏ ở Buôn Mê Thuột là M’Drak.

Sau khi kết hôn, 2 ông bà có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, qua thời gian, tình cảm của 2 người cũng nhạt dần. Cả 2 có những mâu thuẫn, xích mích khó lòng hòa thuận được. Sau 10 lần hòa giải bất thành, cuối tháng 3/2019, TAND TH. HCM xử sơ thẩm, chấp thuận ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ly hôn.

Ảnh: Internet

Hiện tại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được xem là "nữ tướng" trong ngành cà phê Việt Nam với sự nghiệp đang trên đà phát triển vượt bậc. Bà vẫn tiếp tục mang thương hiệu của mình vươn ra đa quốc gia kể cả những thị trường "khó tính" với quyết tâm phải phục vụ được thành công tất cả.

Quan điểm chọn bạn đời không đổi

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên từng định nghĩa về đàn ông thành công như sau: Chọn đúng nghề, chọn đúng vợ và chọn đúng cà phê! Sau này, khi cuộc hôn nhân với vợ cũ tan vỡ, ông vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm trên của mình.

Đến năm 2019, trong một buổi gặp gỡ báo chí thời điểm trước khi ông và bà Thảo chính thức ra tòa, ông đã chia sẻ như sau: "Qua nói một người thành đạt là 'Chọn đúng vợ, đúng việc, chọn đúng cà phê' để tỉnh táo. Chọn nhầm 2 cái đầu tan xác… Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng. Còn nếu vợ là người giới hạn, cực đoan nữa thì giới hạn của người vợ sẽ là giới hạn của mình”.

Từ câu chuyện của bản thân, khi hai vợ chồng có cái nhìn khác nhau dẫn đến mâu thuẫn, ông từng khuyên thanh niên Việt Nam cần phải chọn vợ, chọn chồng cho đúng.

Trước ý kiến cho rằng đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng phụ nữ, ông chủ Trung Nguyên thừa nhận điều này. Nhưng ông nói thêm: "Đằng sau sự tan hoang của người đàn ông cũng là người phụ nữ thôi. Nên phải chọn, nếu không chọn được thì ở giá đi, Qua khuyên 1 điều như vậy. Đừng bao giờ dính dáng để sau đó sinh chuyện".

Ảnh: Internet



Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bạn đời có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thành công của ai đó. Theo một nghiên cứu được công bố bởi các nhà tâm lý học từ Đại học Carnegie Mellon, những người có vợ hoặc chồng hỗ trợ có nhiều khả năng thành công cao hơn.



Một nghiên cứu khác từ Đại học Washington ở St. Louis cho biết nếu có bạn đời thấu hiểu, chia sẻ, có thể tăng lương của bạn thêm 4.000 USD mỗi năm và tăng cơ hội thăng tiến.

Nghiên cứu vào năm 2017 từ ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) đã quyết định xem xét vấn đề này một cách khoa học hơn, với giả định rằng khả năng thành công của một người sẽ cao hơn khi vợ (hoặc chồng) của họ sẵn sàng hỗ trợ phía sau.

Samatha Daniels, người mai mối chuyên nghiệp và chuyên gia hẹn hò 20 năm kinh nghiệm. Cô từng xuất hiện trên nhiều chương trình, tờ báo nổi tiếng như Good Morning America, The New York Times, The Wall Street Journal… Khách hàng của bà là triệu phú, chủ sở hữu quỹ phòng hộ, doanh nhân, chủ ngân hàng đầu tư và giám đốc điều hành ngành giải trí. Samatha tiết lộ: “Nhiều doanh nhân bày tỏ với tôi rằng cuộc sống của họ quá bận rộn và nhiều trách nhiệm nên họ mong muốn “nửa kia” phù hợp trong mọi khía cạnh: nền giáo dục tương tư, có chung vòng tròn xã hội, có những ý tưởng giống nhau để việc chung sống trở nên dễ dàng hơn”.

Như vậy có thể thấy việc tìm được người đồng hành phù hợp với mình là yếu tố ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống tình cảm cũng như sự nghiệp của người đàn ông.