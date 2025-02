Sự kiện kéo dài ba ngày từ ngày 20 đến 22 tháng 2 năm 2025, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, cùng loạt hoạt động phong phú dành cho người yêu thú cưng và chuyên gia trong ngành.

InterPetFest 2025 được tổ chức bởi Eventure JSC, phối hợp với GMEG Hàn Quốc, với sự tham gia của hơn 200 nhãn hiệu trong lĩnh vực thú cưng từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Úc và châu Âu. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 13.000 khách tham dự gồm: 10.000 khách tham quan là những chủ thú cưng, 3.000 khách là các cửa hàng thú cưng, phòng khám, cửa hàng spa và 100 nhà nhập khẩu đến từ các quốc gia Đông Dương.

Ngoài ra Pet Sourcing Fair China (PSC), một nền tảng kết nối chuỗi cung ứng B2B cao cấp toàn cầu, sẽ tham gia InterPetFest 2025. Từ đó mang đến cơ hội độc đáo để kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành và khám phá các sản phẩm đổi mới.

Điểm nhấn đặc sắc tại InterPetFest 2025

Khu vực triển lãm đẳng cấp quốc tế trong 5.000m2 máy lạnh tại SECC

Với hơn 250 thương hiệu, InterPetFest 2025 mang đến cơ hội khám phá các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến nhất trong lĩnh vực thú cưng: từ thức ăn, phụ kiện, chăm sóc sức khỏe, công nghệ đến các giải pháp giáo dục và đào tạo thú cưng.

Vietnam SECC Grand Dog Show 2025 (21-22/2/2025)

Cuộc thi chuẩn quốc tế được cấp phép bởi Liên đoàn Chó giống Quốc tế (FCI) và được tổ chức bởi Hội Những Người Nuôi Chó Thuần Chủng Việt Nam (VKA) quy tụ 100 chú chó thuần chủng đến từ Việt Nam và Quốc tế. Đây là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của các giống chó nhằm mục đích bảo tồn các giống loài thuần chủng, đồng thời là cơ hội để người yêu chó giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Cuộc thi Tạo mẫu Thú cưng ISCC Việt Nam (20/2/2025)

Với sự góp mặt của 120 nhà tạo mẫu hàng đầu, cuộc thi là nơi các chuyên gia grooming thể hiện kỹ năng chăm sóc, tạo phong cách cho thú cưng. Đây là sân chơi sáng tạo, tôn vinh sự chuyên nghiệp trong ngành làm đẹp thú cưng. Cuộc thi theo hệ bằng ISCC của Mỹ

Cuộc thi Tạo mẫu Thú cưng ISCC-Artero Việt Nam 2025 hân hạnh nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương: Artero và Tzgroom – hai thương hiệu danh tiếng trong ngành grooming toàn cầu. Artero Inspiring Style, thành lập từ năm 1909, tiên phong cung cấp các giải pháp grooming chuyên nghiệp với danh mục sản phẩm cao cấp từ kéo cắt lông, tông đơ, lược chải đến mỹ phẩm chăm sóc lông chuyên biệt, có mặt tại hơn 40 quốc gia. Tzgroom, thương hiệu danh tiếng từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng kéo grooming cao cấp, giúp groomer nâng tầm kỹ thuật và phát huy tối đa sự sáng tạo. Artero & Tzgroom sẽ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy, trang bị cho các groomer những công cụ chất lượng nhất để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Hội Nghị Chuyên Ngành Bác Sĩ Thú Nhỏ Việt Nam VSAVEC (20-21/2/2025)

Hội nghị sẽ thu hút 320 bác sĩ thú y, với các chủ đề chuyên sâu về sức khỏe thú cưng, phòng và chữa bệnh. Đây là cơ hội để các bác sĩ cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Hội Nghị Bác Sĩ Thú Nhỏ Việt Nam 2025 (VSAVEC) hân hạnh nhận được sự đồng hành của Silver Sponsor - Little One, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc thú nhỏ. Với danh mục sản phẩm đa dạng từ thức ăn, đồ chơi đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Little One cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc thú nhỏ và hỗ trợ kết nối, chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa các bác sĩ thú y tại sự kiện.

Chuỗi cuộc thi thú cưng phong trào (20-22/2/2025)

Bao gồm các cuộc thi dành cho chủ thú cưng xuyên suốt 3 ngày sự kiện. Thời trang chó mèo; cuộc thi chạy đua cho thú cưng; Chó đẹp, mèo đẹp v..v..

Maxime - Nhà Tài Trợ Kim Cương Đồng Hành Cùng Pet Competition

InterPetFest 2025 hân hạnh nhận được sự đồng hành của Maxime với vai trò Nhà Tài Trợ Kim Cương cho chuỗi Pet Competition đầy sôi động. Với sự hỗ trợ từ Maxime, các cuộc thi như thời trang chó mèo, chạy đua thú cưng, và Chó đẹp, Mèo đẹp hứa hẹn mang đến sân chơi chuyên nghiệp và ý nghĩa, tạo cơ hội để những người yêu thú cưng cùng nhau tỏa sáng.

Hội thảo ngành công nghiệp thú cưng tập trung vào xu hướng và giải pháp phát triển bền vững cho ngành, kết nối doanh nghiệp và chuyên gia để phát triển bền vững ngành thú cưng tại Việt Nam.

Các lớp workshop dành cho người nuôi thú cưng được trình bày từ các chuyên gia về chăm sóc và huấn luyện thú cưng.

Dogathon – Vì tương lai Chó mèo Việt Nam

Một trong những hoạt động nổi bật của InterPetFest 2025 là Dogathon Vietnam 2025 - Cuộc thi chạy cộng đồng dành cho người nuôi thú cưng. Dogathon không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa: "Dogs are friends, not food" (Chó là bạn, không phải thức ăn).

Toàn bộ lợi nhuận từ Dogathon sẽ được quyên góp cho các tổ chức cứu hộ động vật như SAR, Forever WheelChair, Sân Nhà Nhiều Chó, Have Paws và Laws for Paws.

InterPetFest Fund – Hành động vì phúc lợi động vật

Ban Tổ chức sẽ trích 100% lợi nhuận từ Dogathon và các hoạt động gây quỹ trong sự kiện để đóng góp vào InterPetFest Fund. Quỹ này được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức cứu hộ động vật tại Việt Nam, tạo cơ hội để những thú cưng bị bỏ rơi hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, InterPetFest Fund còn kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp thông qua các hoạt động quyên góp trực tiếp, nhằm nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

InterPetFest - Sự kiện thú cưng hoành tráng nhất 2025 đang chờ bạn khám phá.

Lễ khai mạc InterPetFest 2025 diễn ra từ 9:00-9:45 tại Sân khấu C, Sảnh A1, SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM. Tại đây, Ban tổ chức sẽ công bố và trao tặng Quỹ InterPetFest cho các đơn vị cứu trợ đồng hành, đánh dấu cam kết đồng hành cùng cộng đồng thú cưng.

Từ 9:45-10:10, họp báo InterPetFest sẽ diễn ra, bao gồm lễ ký kết MOU với các đối tác quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác trong ngành.

Tiếp nối từ 10:10-10:30: ọp báo Dogathon Vietnam 2025 sẽ giới thiệu về cuộc thi chạy cộng đồng dành cho người nuôi thú cưng, đồng thời công bố lịch trình chính thức và các nội dung liên quan đến InterPetFest 2026.