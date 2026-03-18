Trend nguy hiểm: Lan truyền bộ tranh 18+ biến tướng từ câu hỏi chữa lành "Em muốn sống cuộc sống thế nào?”

“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”, “Sau này em muốn cuộc sống như thế nào?”, “Lỡ sau này mình không có nhà thì sao em?”,... những câu hỏi “chữa lành” này không phải là điều lạ lẫm trên MXH. Bởi ở phần comment sẽ có nhiều lời nhắn gửi, động viên dành cho người hỏi, khiến cho bất kỳ ai lướt qua cũng dễ có cảm giác dễ chịu, thậm chí thấy đồng cảm.

Nhưng vài ngày gần đây, trên TikTok bỗng xuất hiện trend lan truyền bộ tranh 18+ bằng cách sử dụng những câu hỏi “chữa lành” vừa nhắc ở trên.

Nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ đây là những bức tranh đem lại cảm giác bình yên, chữa lành (Ảnh chụp màn hình)

Ảnh đầu thường là hình xinh xắn của một cô gái trẻ, kèm những câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng như: “Sau này em muốn sống thế nào?”, “Nếu không có nhà thì sao?”… Tất cả tạo cảm giác dễ thương, chữa lành, khiến người xem nghĩ đây chỉ là nội dung vô hại.

Nhưng sang ảnh thứ hai, mọi thứ bắt đầu lệch đi. Những bức tranh thiên nhiên lãng mạn như rừng, đồng cỏ, khu cắm trại… đi kèm câu trả lời kiểu “Bình yên là đủ”, “Ở đâu cũng được”… Nghe thì tích cực, nhưng ẩn bên trong lại là các chi tiết 18+ nhạy cảm, phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Vấn đề nằm ở chỗ: nội dung không được đưa ra một cách rõ ràng mà cố tình “giấu” kín, ban đầu là dễ chịu, sau đó là bất ngờ, thậm chí đỏ mặt. Chính cách làm này khiến nhiều người không kịp nhận ra mình đang xem gì. Đây là 1 kiểu biến tướng, khi tác phẩm bị đặt sai môi trường thì nghệ thuật biến thành nội dung phản cảm,... Và khi những thứ như vậy bị coi là “trend”, thì rất nguy hiểm.

Bản thân tác phẩm có thể mang giá trị riêng nhưng khi bước ra khỏi không gian thưởng thức ban đầu và trở thành một trend đại chúng, nó không còn chỉ là câu chuyện cá nhân của người sáng tạo. Ở môi trường mạng - nơi đa dạng độ tuổi - những nội dung như vậy rõ ràng không phải lúc nào cũng phù hợp với đám đông, với văn hóa để lan truyền rộng rãi.

Một số bức tranh thường được sử dụng trong trend này (Ảnh: @relmartist)

Đáng báo động hơn, người đu trend này đang khá ít tuổi, chưa có nhận thức đầy đủ về hệ luỵ mà nó gây ra.

“Đang không hiểu gì qua đến nay thì được khai sáng cho. Thật sự là nhìn lướt qua không để ý nên định bảo đẹp, màu và cảnh đều đẹp. Không ngờ những bức tranh này lại bị đem đi tạo trend phản cảm thế này”, “Không nhận xét gì về thông điệp hay có vấn đề gì với tranh/ họa sĩ. Tôi thấy vấn đề nằm ở nhận thức của những người đu trend này, khi cố làm sai lệch đi tất cả và nghĩ đó là vui”, “Lúc đầu thấy một bạn học sinh đu trend bằng bức vẽ cái đài phun nước ở nhà kính tôi còn tưởng sau này nó muốn có nhà như thế thật, xem tranh kỹ mới giật mình” ... là một số bình luận của dân tình.

Thực tế, những bức tranh được sử dụng trong trend này không phải được tạo ra với mục đích gây sốc hay lan truyền nội dung 18+. Đây là các tác phẩm của một hoạ sĩ tên là Relm khá nổi tiếng, có 622k người theo dõi trên Instagram.

Theo giới thiệu trên website chính chủ, Relm là họa sĩ sơn dầu và vẽ chì đến từ Đông Âu, đồng thời cũng là một nhà điêu khắc nghiệp dư. Cô lớn lên tại New York (Mỹ) và hiện đang sinh sống tại Canada.

Relm theo đuổi phong cách siêu thực, thường khai thác các chủ đề về cảm xúc, đời sống cá nhân và gợi cảm từ góc nhìn của nữ giới. Tác phẩm của cô mang tính ẩn dụ và đa lớp nghĩa, thường đặt trong những không gian mơ màng, giàu tính tưởng tượng.

Relm - tác giả của những bức tranh đang tạo trend nói trên

Khi những chi tiết mang màu sắc người lớn được khoác lên lớp vỏ “chữa lành”, “dễ thương”, đó không còn là sự sáng tạo vô hại mà là một kiểu ngụy trang đáng sợ. Nó làm mờ ranh giới đúng - sai, phù hợp - không phù hợp, khiến người dùng trẻ tuổi tiếp nhận một cách dễ dãi, thậm chí vô thức hợp thức hóa những điều lẽ ra cần được nhìn nhận thận trọng. Nguy hiểm hơn, chính sự “đáng yêu hóa” này khiến nội dung độc hại trượt qua mọi cảnh giác, len lỏi vào nhận thức như một thứ bình thường hóa, nhẹ tênh nhưng để lại hệ quả nặng nề.

Những trend biến tướng đang lợi dụng sự tò mò và thiếu kinh nghiệm của người dùng trẻ tuổi để lan rộng, và người tạo nội dung, nếu cố tình, không thể đứng ngoài trách nhiệm.