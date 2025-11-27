Trend hot nhất lúc này: Dùng sữa tắm để tẩy rửa nhà vệ sinh, giặt quần áo... người coi như "sáng kiến", người lại kêu đắt đỏ, không đáng

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, một trào lưu bất ngờ gây chú ý: nhiều người chia sẻ việc dùng sữa tắm để tẩy rửa nhà vệ sinh, chà sàn, thậm chí giặt quần áo.

Rất nhiều chia sẻ trên MXH, người dùng nói về khả năng làm sạch của lọ sữa tắm này, và coi đó là "sáng kiến" trong công việc làm sạch và giặt đồ cho hiệu quả vượt mong đợi. Từ đó dẫn đến sự lan truyền mạnh mẽ của trào lưu dùng sữa tắm để làm sạch.

(Nguồn: MXH)

Hóa ra, không chỉ riêng sữa tắm mà rất nhiều người cũng từng dùng sữa tắm, nước rửa tay nói chung để làm sạch và giặt quần áo.

- "Tôi lấy sữa tắm giặt quần áo thường xuyên".

- "Mình hay dùng để giặt đồ lót, nói chung cũng sạch và thơm".

- "Mix chung với nước giặt xong giặt sạch thơm nha mọi người, mình thử ngâm bộ quần áo của con đi học về bẩn mà hết ố luôn, chứ trước vò ngâm mãi không hết vàng".

- "Cái này giặt sạch thật mà, giặt cổ áo trắng sạch cực, anh nhà mình đi làm vết dầu máy giặt còn sạch, nhà mình còn chuyên lấy nước rửa tay rửa bồn lavabo nữa".

Vẫn có những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh trend làm sạch thú vị này

Cùng với sự đồng tình ấy, nhiều người dùng cho rằng việc dùng sữa tắm để làm sạch nhà cửa hay giặt giũ là quá tốn kém và không hợp lý. Một chai sữa tắm, nếu có deal giảm giá thì vài trăm nghìn, và nếu dùng để giặt quần áo, vốn cần lượng sản phẩm lớn hơn nhiều so với khi tắm, thì chi phí sẽ tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, các loại nước giặt hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng cũng có mức giá tương tự hoặc thấp hơn, dung tích lớn hơn, lại được điều chế phù hợp cho mục đích đó, giúp tiết kiệm hơn và không gây lãng phí. Những ý kiến này cho rằng mỗi sản phẩm được tạo ra để đáp ứng một chức năng riêng, và việc "dùng sai vai trò" có thể khiến người dùng tốn tiền mà không đạt hiệu quả tối ưu.

Dẫu vậy, những người ủng hộ việc linh hoạt sử dụng sản phẩm để có thể phát huy hết khả năng của nó. Việc một sản phẩm có nhiều chức năng là điều bình thường, miễn là nó mang lại kết quả và không gây hại, còn về vấn đề kinh tế thì mỗi người một khả năng, nên không thể đánh đồng được.

-"So sánh đắt rẻ làm gì khi mà bị vết bẩn người ta mới dùng đến, và ai có tiền thì người dùng thôi mà".

- "Tùy vào kinh tế mỗi người thôi, với cả người ta thử thấy sạch nên người ta mới chia sẻ".

- "Không cần phải quá khắt khe như vậy, ai thấy hợp thì làm thôi".

Tranh luận quanh trào lưu sử dụng sữa tắm cho mục đích tẩy rửa hiện vẫn sôi nổi. Một bên xem đây là mẹo vặt thú vị, tiện dụng, tận dụng được khả năng làm sạch mạnh và mùi hương dễ chịu. Bên còn lại nhìn nhận nó như một sự lãng phí không đáng có, nhất là trong bối cảnh có nhiều sản phẩm chuyên dụng hơn, kinh tế hơn.

Cuối cùng, đây vẫn chỉ là một xu hướng mạng xã hội, có thể bùng lên nhờ tính tò mò và sự mới lạ, nhưng quyết định có nên áp dụng hay không vẫn phụ thuộc vào thói quen, nhu cầu và khả năng chi tiêu của mỗi gia đình.