Trung bình 1 ngày dọn nhà ở miền Tây, cả nước "hoa mắt chóng mặt"

Nhà miền Tây vốn nổi tiếng rộng mênh mông, mang màu sắc kiến trúc rất riêng mà khó vùng nào làm lại. Sự pha trộn giữa nhiều phong cách, từ hiện đại đến truyền thống đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng khiến những căn nhà nơi đây luôn có sức hút đặc biệt.

Nhờ sở hữu diện tích rộng rãi nên chuyện dọn nhà ở miền Tây cũng trở thành một trải nghiệm thú vị đúng nghĩa. Nhà nào nhà nấy đều to lớn, dọn một vòng có khi mất cả buổi. Nhiều video ghi lại cảnh dọn dẹp dù được tua nhanh vẫn dễ thấy chủ nhà phải dành nhiều giờ đồng hồ để lau quét từng khu vực. Chính vì "dọn nhà từ sáng đến chiều vẫn chưa xong" nên những video dọn nhà ở miền Tây càng thêm hấp dẫn, vừa chân thật vừa mang lại sự tò mò khó tả cho người xem.

Khung cảnh dọn nhà quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ nếu đó là những ngôi nhà miền Tây

Sự thú vị của việc dọn nhà miền Tây nằm ở quy mô rộng lớn của các cơ ngơi nơi đây. Nhà nào cũng có khu sân vườn rộng, gian nhà chính, nhà phụ, đôi khi còn cả ao hồ hay chòi nghỉ. Bên trong, nội thất cũng đa dạng từ đơn giản đến cầu kỳ, từ nhỏ gọn đến đồ sộ. Vì vậy, việc lau chùi và giữ cho mọi món đồ luôn sạch sẽ trở thành một thử thách không nhỏ.

Để nhà cửa gọn gàng, ai cũng phải chăm chút dọn dẹp, và người miền Tây cũng không ngoại lệ. Dù là quét dọn hàng ngày hay tổng vệ sinh toàn bộ, gia chủ đều phải bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức. Việc dọn nhà còn trở thành thói quen gia đình, từ lau dọn thường nhật đến chuẩn bị đón Tết hay các dịp lễ, đám cưới, đám hỏi, hầu hết đều tự tay cả gia đình quây quần cùng dọn, thay vì thuê dịch vụ ngoài.

Dọn nhà miền Tây có thể từ sáng đến chiều vẫn chưa xong bởi diện tích quá rộng, nội thất thì đồ sộ, nhiều hoa văn

Những clip ghi lại "đặc sản" dọn nhà ở miền Tây luôn hút cả triệu lượt xem.

