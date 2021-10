Trên bàn ăn, phụ nữ Nhật luôn tuân thủ 5 quy tắc này để kéo dài thanh xuân và nâng cao sức khỏe, ai biết cũng tiếc vì không làm sớm

Theo nhiều thống kê cho thấy, nước Nhật là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới: Nữ giới là 87 tuổi còn nam giới là 81 tuổi. Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn rất khỏe mạnh, trẻ lâu và dẻo dai đến mức đáng kinh ngạc. Vậy người dân xứ sở mặt trời mọc có bí quyết gì để đạt mốc tuổi thọ đáng mơ ước như vậy?

Phụ nữ Nhật luôn khỏe mạnh, đẹp mãi là nhờ những quy tắc đơn giản trong việc ăn uống.

Theo các chuyên gia chia sẻ, ngoài việc tập thể dục thì ăn uống là chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ có ăn uống khoa học mới giúp bạn duy trì sức khỏe và phòng tránh bệnh tật một cách tự nhiên nhất. Bằng chứng là phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi không già, cơ thể dẻo dai dù đã có tuổi nhờ 5 quy tắc khi ăn:

- Sử dụng nhiều thực phẩm lên men tự nhiên

- Hạn chế những món chứa đường

- Ăn vừa bụng, không ăn quá no

- Ăn uống từ tốn và chậm rãi, sử dụng những bộ bát đĩa nhỏ

- Uống trà xanh sau bữa ăn

Cụ thể 5 bí quyết ăn uống của người Nhật như sau:

1. Sử dụng nhiều thực phẩm lên men tự nhiên

Trong chế độ ăn uống của người Nhật thì không bao giờ thiếu những thực phẩm lên men tự nhiên, có thể điểm qua một vài món đặc trưng như đậu nành, rau dưa Tsukemono, súp miso hay nước sốt đậu natto. Theo khảo sát, trung bình một người Nhật tiêu thụ khoảng 7kg đồ lên men một năm.

Súp miso của Nhật là một trong những món lên men tự nhiên, vừa ngon vừa khỏe.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các thực phẩm lên men tự nhiên không chỉ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn mà còn tăng cường miễn dịch. Chưa kể loại thực phẩm này còn chứa một loại nấm men đặc trưng có lợi cho sức khỏe của da, giúp da căng mịn và thẩm thấu dưỡng chất từ mỹ phẩm tốt hơn. Vậy nên, phụ nữ hãy thêm đồ lên men vào mâm cơm ít nhất vài lần/tuần để nâng cao thể trạng và ngoại hình.

2. Hạn chế những món chứa đường

Người Nhật không có thói quen ăn đồ ngọt tráng miệng sau bữa ăn, họ chỉ dùng chúng vào các buổi trà chiều hoặc ăn kèm với cà phê. Theo lý giải từ các chuyên gia, sau một bữa cơm thì cơ thể đã nạp quá nhiều dưỡng chất nên việc ăn đồ ngọt lúc này chỉ khiến bạn tích mỡ thêm. Món tráng miệng bằng đồ ngọt chỉ xuất hiện vào dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, ít khi có trong bữa cơm hàng ngày.

Người Nhật không bao giờ ăn đồ ngọt tráng miệng sau bữa cơm vì rất dễ béo lên.

Bên cạnh đó, việc ăn đồ ngọt quá nhiều sẽ làm bạn già nua nhanh chóng, nguyên do là vì đường sẽ phá hủy và làm collagen trong cơ thể hoạt động kém đi. Khi ấy, các nếp nhăn sẽ xuất hiện và khiến da sần sùi, nổi mụn trứng cá, thậm chí gây viêm da nghiêm trọng. Tốt nhất là chỉ ăn đồ ngọt một lượng vừa phải.

3. Ăn vừa bụng, không ăn quá no

Người Nhật thường chia nhỏ bữa ăn với lượng thức ăn vừa đủ, đặc biệt là chỉ ăn vừa bụng chứ không ăn no như các quốc gia khác. Việc ăn vừa bụng có thể ngăn chặn lượng chất oxy hóa dư thừa cũng như làm chậm quá trình lão hóa. Duy trì thói quen này thường xuyên sẽ giúp bạn giảm cân tốt hơn.

Bữa cơm của người Nhật luôn nhỏ, chỉ đủ để ăn vừa bụng chứ không quá no.

Thêm vào đó, người Nhật cho rằng việc ăn khi đã no 80% sẽ giúp dạ dày có thời gian gửi tín hiệu "đã no" lên não, nhờ vậy mà giúp bạn tránh nạp thêm thực phẩm dư thừa. Thế nên thay vì ăn cho đến lúc no căng, bạn hãy bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói và chờ một lát sẽ thấy dễ chịu hơn.

4. Ăn uống từ tốn và chậm rãi, sử dụng những bộ bát đĩa nhỏ

Nước Nhật vốn là quốc gia luôn đặt lễ nghĩa và phép tắc lên hàng đầu, kể cả trong những việc nhỏ nhặt. Bữa ăn của họ không chỉ đơn thuần để no bụng mà còn là thời điểm giao lưu với nhau, giúp những mối quan hệ khăng khít hơn. Chính vì vậy, họ dần sinh ra thói quen là ăn thật nhẹ nhàng, từ tốn và dùng bộ bát đĩa nhỏ.

Việc ăn từ tốn chẳng những lịch sự mà nó còn hỗ trợ chúng ta có thời gian nhai kỹ hơn, nhờ vậy mà giúp hệ tiêu hóa dễ dàng hấp thu và xử lý thức ăn tốt hơn. Ngoài ra, việc dùng bộ bát đĩa nhỏ sẽ tạo cảm giác là đã ăn quá nhiều rồi, không nên ăn vượt mức quy định. Nhờ 2 thói quen này nên người Nhật luôn kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào.

5. Uống trà xanh sau bữa ăn

Trà đạo là một nghệ thuật toàn diện của văn hóa Nhật Bản, họ đã duy trì trong suốt 400 năm nay và không hề thay đổi chút nào. Một vài lợi ích đặc trưng nhất của việc uống trà xanh đều đặn như chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ giảm mỡ, giúp đẹp da đẹp dáng…

Người Nhật thường hay uống trà sau bữa ăn để giúp cơ thể tiêu hóa trơn tru hơn. Nếu bạn duy trì thói quen này đều đặn thì sức khỏe sẽ ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, cần tránh uống vào sáng sớm khi chưa ăn gì và trước khi ngủ để tránh mất ngủ.

Theo Indiatimes, funjapan