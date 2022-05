Trẻ thiếu thốn tình cảm thường có 3 BIỂU HIỆN này, cha mẹ đặc biệt lưu ý: Xử lý càng sớm càng tốt, chớ để lâu dài gây hậu quả

Mỗi đứa trẻ là một món quà của Thương Đế. Chúng được lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có may mắn đó. Có những đứa trẻ không được mong đợi khi ra đời, có đứa trẻ lại không được yêu thương đủ đầy khi còn nhỏ hay không được cha mẹ yêu thương đúng cách,…



Những đứa trẻ ấy cố gắng che đậy sự thiếu thốn tình cảm trong quá khứ. Sự thiếu thốn luôn tồn tại, là vết thương trong trái tim, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này nếu không được xử lý sớm.

Dưới đây là những biểu hiện của trẻ thiếu thốn tình cảm, cha mẹ thử xem con mình có đang rơi vào tình trạng này không nhé!

1. Hay ngượng ngùng, ngại bộc lộ những suy nghĩ

Cảm giác an toàn của trẻ bắt nguồn từ gia đình. Những đứa trẻ vui vẻ, năng động, hoạt ngôn vì có cảm giác an toàn trong tâm hồn. Ngược lại, một số trẻ nhút nhát và hướng nội là do thiếu cảm giác an toàn (trừ yếu tố bẩm sinh, di truyền). Những đứa trẻ này không dám nói chuyện, kết giao, không dám làm những điều mình thích.

Hay ngượng ngùng, ngại bộc lộ suy nghĩ là biểu hiện của trẻ thiếu thốn tình cảm. (Ảnh minh hoạ)

2. Tính cách u ám, không giỏi kết bạn

Trong gia đình, nếu mọi người hết mực yêu thương, quan tâm đến trẻ, không khí hoà thuận thì sẽ nuôi dưỡng cho trẻ sự tự tin, tính cách vui vẻ. Trẻ dám bộc lộ suy nghĩ bản thân, dám nhận lỗi sai và sửa lỗi khi mắc sai lầm. Trẻ cũng có nhiều bạn bởi tính cách hoà đồng, thân thiện.

Vậy còn những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thì sao? Khi cha mẹ không đủ bao dung tha thứ lỗi lầm cho trẻ khiến chúng trở nên sống khép kín. Chúng nhút nhát, tự ti, làm việc gì cũng sợ bị cha mẹ mắng. Những đứa trẻ này khi lớn lên có nguy cơ trở thành người sống tiêu cực, hướng nội, không muốn kết bạn. Chúng ở một mình vì ngại và sợ bị từ chối.

Ẩnh minh hoạ.

3. Phục tùng người khác, có tính cách nhu nhược

Một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương thường yếu thế hơn trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Chúng luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, biết nghe lời, cư xử tốt. Chúng dò xét thái độ của người khác để đưa ra hành động cho bản thân.

Điều này tưởng như tốt nhưng không phải vậy. Mỗi người đều có cá tính, sự hấp dẫn của riêng mình mà không cần phải cố gắng thay đổi để làm vừa lòng bất kỳ ai. Một người có tính nịnh bợ, nhu nhược bởi sâu bên trong thiếu thốn tình yêu thương. Trong tình bạn hay trong tình yêu đều cần sự bình đẳng để không làm tổn thương tâm lý và mối quan hệ.

Trẻ có tính cách nhu nhược là một biểu hiện của sự thiếu thốn tình yêu thương. (Ảnh minh hoạ)

Sự thiếu thốn tình yêu thương tồn tại và song hành với sự trưởng thành của trẻ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, tâm lý nên cha mẹ cần hiểu và có cách xử lý kịp thời. Một số cha mẹ thường quan tâm đến thể chất, kết quả học tập của con mà bỏ sức khoẻ tâm thần. Khi cảm thấy con bị thiếu thốn tình yêu thương, cha mẹ nên áp dụng những cách dưới đây:

Khen ngợi con nhiều hơn: Đừng keo kiệt lời khen, hãy dành những lời khích lệ cho con thường xuyên. Nhiều cha mẹ lo lắng con sẽ sinh hư nếu như được khen ngợi, tán dương quá nhiều. Cha mẹ nên khen đúng lúc, đúng hoàn cảnh với mức độ vừa phải để con phấn khởi, tự tin hơn. Lời khen là động lực lớn nhất để con ngày càng hoàn thiện bản thân.

Dành nhiều thời gian cho con: Trẻ em rất cần sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình khôn lớn. Một số phụ huynh bận rộn nên ít có thời gian dành cho con. Họ thuê người giúp việc để thay họ chăm sóc con cái. Tuy nhiên, người giúp việc chỉ có thể lo việc nhà, việc cơm nước, chợ búa hàng ngày chứ không thể thay cha mẹ nuôi dạy trẻ. Cha mẹ sinh con ra cần có trách nhiệm với con vì những đứa trẻ chỉ được lớn lên một lần trong đời.

Luôn tạo cho trẻ sự tự tin: Sự tự tin của con đến từ lời nói và hành động của cha mẹ. Vì thế, hãy thường xuyên khen ngợi con, dành những cử chỉ quan tâm đến con mỗi ngày. Hãy nói với con rằng: "Dù con có thế nào thì tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cũng không bao giờ thay đổi". Điều này giúp con trở nên tự tin, mạnh mẽ, sống có trách nhiệm và dám làm những điều mình yêu thích.

