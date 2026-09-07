Trẻ sốt 40 độ vì Adenovirus, bác sĩ cảnh báo điều cha mẹ dễ bỏ qua

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi N.P.L, 48 tháng tuổi, ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục. Theo gia đình, trẻ đột ngột sốt cao có thời điểm lên tới 40 độ C. Dù được sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol, chưa đến 4 giờ sau trẻ lại sốt cao trở lại. Trẻ đồng thời xuất hiện tình trạng sưng đau họng, ăn uống rất kém, nôn 2 lần và ho ít.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với Adenovirus. Thăm khám tại bệnh viện, trẻ sốt cao, mệt nhiều, họng đỏ, hai amidan sưng to, xuất hiện giả mạc hai bên. Do đau họng, trẻ ăn uống rất kém. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm Adenovirus, biểu hiện chủ yếu ở đường hô hấp trên.

Theo BS. Nguyễn Thành Lê - Phó Trưởng Khoa Nhi, Adenovirus có thể gây sốt cao 39–40 độ C và kéo dài nhiều ngày, lâu hơn so với một số virus khác. Ở một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản phổi với các biểu hiện như ho tăng dần, thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, giảm oxy máu, thậm chí viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Bệnh nhi được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: BVCC).

Bên cạnh đó sốt cao kéo dài, ăn uống kém hoặc nôn có thể khiến trẻ mất nước, mệt nhiều. Ở trẻ nhỏ, sốt cao cũng làm tăng nguy cơ co giật do sốt.

"May mắn bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tương đối sớm khi bệnh mới ở ngày thứ 2. Mặc dù trẻ sốt cao liên tục có thời điểm lên tới 40 độ C, nhưng tại thời điểm thăm khám các xét nghiệm chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương nặng. CRP chỉ tăng nhẹ, X-quang chưa phát hiện tổn thương tại phổi", BS Lê cho biết.

Các bác sĩ tập trung điều trị hạ sốt, bù dịch, chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát diễn biến, đặc biệt các dấu hiệu cho thấy bệnh có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ bắt đầu hết sốt. Tình trạng sưng đau họng và amidan cải thiện, trẻ ăn uống tốt dần. Sau hai ngày liên tiếp không còn sốt, đến ngày thứ 7 sức khỏe ổn định và trẻ được xuất viện.

BS Lê lưu ý, cha mẹ không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá bệnh nặng hay nhẹ. Trẻ sốt 39–40 độ C nhưng vẫn tỉnh táo, uống được nước và không khó thở sẽ khác với trẻ li bì, bỏ ăn uống, thở nhanh, co kéo lồng ngực hoặc có biểu hiện giảm oxy máu. Vì vậy, bên cạnh theo dõi nhiệt độ, cần chú ý đến toàn trạng, khả năng ăn uống và đặc biệt là tình trạng hô hấp của trẻ.

Adenovirus có khả năng lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus. Để hạn chế lây nhiễm, cha mẹ cần rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và hạn chế cho trẻ dùng chung vật dụng cá nhân.

Khi trẻ mắc Adenovirus, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo hướng dẫn. Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám nếu trẻ sốt cao liên tục, khó kiểm soát, li bì hoặc khó đánh thức, mệt nhiều, bỏ ăn uống hoặc không uống được, nôn nhiều hay tiểu ít.

Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.