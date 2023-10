Trẻ nôn trớ, hình phạt man rợ của cô giáo mầm non khiến dư luận sục sôi

Những hình ảnh trích xuất từ camera trong lớp học cho thấy sau khi cậu bé này nôn ra vì ăn quá nhiều bí ngô trong bữa trưa, cô giáo đã cố nhét lại tất cả vào miệng cậu bé.

Sự việc gây sốc xảy ra vào ngày 15/9 tại Trường Mẫu giáo Maluwan ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo anh Chương, bố của cậu bé, hôm đó là sinh nhật của con trai nên sáng ra, vợ chồng anh mặc cho con bộ quần áo mới. Khi tan học, nhận thấy bộ quần áo của con lấm lem, bẩn thỉu, anh Chương chỉ nghĩ đơn giản là do bé nghịch ngợm ở lớp.

Tuy nhiên khi về nhà, cậu bé kể với bà rằng vào giờ ăn trưa hôm đó, bé bị cô giáo ép ăn nhiều nên nôn ra và phải ăn lại. Lúc này, anh Chương mới biết rõ những gì xảy ra với con mình.

Cô giáo cố nhét bãi nôn vào miệng học sinh khi cậu bé vừa nôn ra.

Vợ chồng anh Chương đã lập tức gọi điện cho nhà trường, thông báo việc con mình bị giáo viên ép ăn bãi nôn và nhiều lần đề nghị được xem camera nhưng nhà trường từ chối. Mãi cho tới khi họ trình báo sự việc lên cơ quan công an, nhà trường mới cho gia đình xem trích xuất camera.

Ngày 13/10, văn phòng giáo dục địa phương cho biết trên tài khoản WeChat chính thức rằng họ đã xác minh vụ việc sau một cuộc điều tra. Cơ quan này yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh, sa thải giáo viên trên, đồng thời thông báo hạ thứ hạng của trường, đề nghị hiệu trưởng cải tổ hệ thống nhân sự.

Vụ bê bối làm dấy lên các cuộc thảo luận về trình độ, đạo đức giáo viên trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Vào năm 2021, các phương tiện truyền thông nước này cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu giáo viên mẫu giáo nghiêm trọng do lương thấp và giờ làm việc dài. Nhiều người tin rằng sinh viên mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt sẽ không muốn làm giáo viên mầm non nên giáo viên mầm non đều là những người có thành tích học tập kém.

Năm 2017, cảnh sát Bắc Kinh nhận được trình báo về việc một giáo viên tại trường mầm non thuộc chuỗi Giáo dục RYB, quận Triều Dương, dùng kim tiêm để kỷ luật học sinh. Giáo viên họ Lưu bị phạt 18 tháng tù và cấm làm việc với trẻ vị thành niên trong 5 năm.

Tháng 8/2023, một cô giáo tại một trường mầm non phía đông bắc Trung Quốc kéo học sinh của mình xuống sàn và đánh đập các em. Một phụ huynh cho biết con cô bị gãy mũi và sợ đến trường.

(Theo SCMP)