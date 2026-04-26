Trẻ mẫu giáo tại Anh giảm mạnh

Tỷ lệ sinh giảm ảnh hưởng tới tuyển sinh mẫu giáo tại London.

Theo số liệu tuyển sinh mới nhất từ Anh và xứ Wales, riêng London dự kiến sẽ có ít hơn gần 3.000 trẻ bốn tuổi nhập học vào tháng 9/2026, tương đương mức giảm 3,5% so với năm trước.

Ông Jon Abbey, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh London, nhận định: “Tỷ lệ sinh giảm và áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhà ở cao, tiếp tục khiến số lượng đơn đăng ký giảm. Xu hướng này có thể kéo dài trong những năm tới”.

Chi phí nhà ở tại London đã khiến nhiều gia đình trẻ chuyển ra khỏi trung tâm, kéo theo sự suy giảm số học sinh trong độ tuổi đến trường. Dù khoảng 88% phụ huynh vẫn chọn được trường mong muốn, sự chênh lệch giữa các quận là rõ rệt, phản ánh phân hóa dân cư ngày càng lớn.

Dự báo trong 4 năm tới, số lượng học sinh mẫu giáo tại London có thể giảm thêm 2,5%, tương đương với 87 lớp học. Điều này đặt áp lực lớn lên tài chính của các trường, vốn phụ thuộc vào số lượng học sinh để nhận ngân sách.

Bà Antonia Jennings, Giám đốc điều hành Centre for London, cảnh báo: “Số lượng học sinh giảm đồng nghĩa với việc nguồn tài trợ bị cắt giảm. Trong 5 năm qua, đã có 90 trường phải đóng cửa hoặc sáp nhập. Ngày càng nhiều trẻ em sống trong nghèo đói, thiếu thốn thực phẩm hoặc nhà ở không ổn định, điều này làm gia tăng áp lực lên giáo viên và hệ thống giáo dục Anh”.