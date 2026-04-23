Cô giáo mầm non ở Hà Nội chụp lén "2 đối tượng", ai dè là nhân vật đình đám, biết danh tính mà ngã ngửa!

Một bức ảnh chụp vội của một cô giáo mầm non ở Hà Nội, tưởng chỉ là khoảnh khắc đời thường vô danh, lại bất ngờ trở thành câu chuyện "dở khóc dở cười" khiến nhiều người thích thú. Trong khung hình là hai "đối tượng" ngồi thu mình bên góc sân lát gạch, cạnh khu vui chơi nhỏ với xích đu. Người đàn ông mặc áo tối màu, đi dép lê, dáng ngồi thấp, chăm chú nhìn về phía trước; bên cạnh là một phụ nữ mặc đồ sáng màu, đi dép hồng, cả hai đều rất giản dị, không hề có dấu hiệu của sự hào nhoáng hay nổi tiếng.

Chính sự bình thường đến mức… đáng nghi ấy khiến cô giáo ghi lại, với suy đoán đơn giản: có thể là một cặp vợ chồng đang ngồi trông con. Không ai ngờ, "đối tượng”"nam trong bức ảnh lại là diễn viên Bảo Anh – gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Mê cung, Người phán xử, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương hay Biệt dược đen.

Chia sẻ lại câu chuyện sau hơn 2 năm, Bảo Anh kể bằng giọng hài hước rằng: "Ngày mùng 6 tháng 9 năm 2023, tức là cách đây khoảng 2 năm 6 tháng, 1 giáo viên mầm non đã phát hiện và ghi hình lại 2 đối tượng nghi là vợ chồng đang ngồi trông con chơi xích đu tại chính ngồi trường cô ấy giảng dạy, bằng 1 cách nào đấy bức ảnh đã đến tay đối tượng nam và anh ta đã vội vã up nó lên 1 trang mạng xã hội khiến vụ việc bị đẩy đi quá xa... cụ thể là Xa La Hà Đông".

Nhiều cư dân mạng ví von "trinh sát màn ảnh bị trinh sát bục giảng phát hiện", người khác lại đùa rằng anh nên chuyển nghề sang đạo diễn phim hài vì đời thường còn nhiều kịch bản thú vị hơn phim. Nhưng phía sau tiếng cười ấy, lại là một lát cắt rất khác về cuộc sống của nam diễn viên vốn quen với những vai diễn gai góc, lạnh lùng.

Ít ai biết, ngoài màn ảnh, Bảo Anh lại là một người đàn ông của gia đình theo cách rất giản dị. Anh đến với nghệ thuật sau khi học diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), nhưng ánh hào quang chưa bao giờ là điều anh đặt lên hàng đầu. Với anh, vợ con mới là ưu tiên số một.

Nam diễn viên từng chia sẻ rằng, vẻ ngoài có thể khiến người khác nghĩ anh cứng rắn, nhưng khi trở về nhà, anh hoàn toàn khác. Anh chủ động chia sẻ việc nhà với vợ từ đi chợ, nấu ăn đến chăm sóc con cái.

Hiện tại, tổ ấm của Bảo Anh có ba người con: hai gái, một trai. Với anh, những năm đầu đời của con là khoảng thời gian quý giá nhất. Anh tin rằng tuổi thơ chỉ đến một lần và nếu cha mẹ không ở bên đủ nhiều, sẽ không thể bù đắp về sau. Chính vì vậy, dù công việc bận rộn, có những ngày quay phim đến 2 giờ sáng, anh vẫn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc cho con đi học.

Điều đặc biệt trong lựa chọn của Bảo Anh là việc rời xa phố thị. Dù sinh ra ở nội thành Hà Nội, từ năm 2008, anh đã quyết định về quê sinh sống. Không gian yên bình ấy mang lại cho anh nhiều hơn là sự nghỉ ngơi.

Nói về phương châm dạy con, nam diễn viên từng chia sẻ: Tôi luôn mong muốn các con có thể tự do sống theo cảm xúc của mình. Bởi thế tôi không can thiệp nhiều, chỉ uốn nắn chúng khi cảm thấy có điều không đúng đắn. Với tôi, điều quan trọng nhất ở một con người là đạo đức. Con có thể học không giỏi, điểm số không cao nhưng không thể là đứa trẻ hư, lúc ở nhà hay bước ra đường phải biết kính trên, nhường dưới. Tôi muốn các con sống bằng trái tim biết yêu thương, đặt sự tử tế lên hàng đầu, như vậy là mãn nguyện.

Trong thời gian phải đi quay phim, Bảo Anh luôn dành thời gian nhiều nhất để trở về nhà, gần gũi các con. Nam diễn viên cũng hạn chế tham dự các sự kiện hay nhận lời quảng cáo. Nhiều ngày, đi làm về khuya, mệt mỏi, phải chơi, dạy học cho con, anh tự nhủ không được cáu gắt mà phải bình tĩnh, tươi cười với con.