Ngày 15/4, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm. HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù giam.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên toà.

Theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm được thực hiện đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và dữ liệu điện tử thu thập được, tòa xác định bị cáo Lan đã trực tiếp sử dụng tài khoản YouTube “Lan Đinh” để đăng tải 6 đoạn video có nội dung bịa đặt, qua đó xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín và xâm phạm trái phép đời tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời không cung cấp được chứng cứ hay tình tiết giảm nhẹ mới. HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm. Vì vậy, tòa quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube “Lan Đinh” (YouTube.com/@laning9888), tự quay và đăng tải 6 video clip lên mạng.

Các nội dung này được xác định là sai sự thật, chưa được kiểm chứng, đồng thời xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân; tiết lộ thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Ở cấp sơ thẩm, tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bị cáo thay đổi lời khai và không thừa nhận hành vi phạm tội, nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo”.

Đáng chú ý, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện phía bà Nguyễn Phương Hằng cho biết không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về tinh thần, danh dự. Người này chỉ đề nghị bị cáo chấm dứt việc đăng tải các nội dung liên quan đến vợ chồng bà, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ các video clip đã đăng tải trên mạng.