Dù đã qua tuổi ngũ tuần, ông vẫn duy trì được “độ tuổi sinh học” trẻ hơn 11 năm nhờ vận động, bổ sung vitamin D, rèn luyện trí não và đặc biệt là áp dụng 4 nguyên tắc ăn uống chống lão hóa.

1. Ăn nhiều rau xanh và trái cây - mỗi ngày đủ 5 phần

Rau quả giàu chất xơ và hợp chất thực vật giúp kiểm soát cholesterol, ổn định đường huyết, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard trên gần 2 triệu người chỉ ra rằng chế độ “2 phần trái cây + 3 phần rau xanh mỗi ngày” có thể giúp giảm 12% nguy cơ tử vong vì tim mạch, 10% do ung thư và tới 35% vì bệnh hô hấp.

Rau lá xanh như cải bó xôi, rau xà lách, bông cải xanh được xem là “vũ khí chống gỉ sét” của cơ thể nhờ chứa vitamin A, C, E và hoạt chất sulforaphane - chất chống oxy hóa cực mạnh.

Lưu ý: khoai tây, bắp, đậu Hà Lan hay nước ép trái cây nhiều đường nếu dùng quá nhiều sẽ phản tác dụng, dễ gây tăng đường huyết và béo phì.

2. Ưu tiên cá thay cho thịt đỏ

Thịt đỏ giàu dinh dưỡng nhưng cũng nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, ăn nhiều làm tăng nguy cơ bệnh thận và tim mạch. Trong khi đó, cá lại là “thực phẩm vàng” chống lão hóa nhờ chứa protein chất lượng cao, vitamin và axit béo Omega-3 giúp bảo vệ tim và não.

- Cá biển da xanh (cá thu, cá trích, cá mòi): nhiều DHA, EPA giúp máu lưu thông tốt.

- Cá hồi : chứa astaxanthin - chất chống oxy hóa mạnh gấp hàng trăm lần vitamin E.

- Hàu, sò, mực, bạch tuộc : giàu kẽm và taurine, giúp tăng cường miễn dịch và giữ cơ thể tràn đầy sinh lực.

Lý tưởng nhất, hãy ăn cá 2-3 lần mỗi tuần, chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc hầm để giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

3. Kiểm soát khẩu phần - ăn vừa đủ

“Ăn quá nhiều đồ bổ cũng hóa hại.” Bác sĩ Hong nhấn mạnh, chống lão hóa không chỉ là ăn đúng mà còn phải ăn đủ . Ngay cả trái cây - vốn được coi là lành mạnh - nếu lạm dụng cũng có thể biến thành chất béo tích tụ ở gan. Đã có trường hợp một người ăn tới 4-5 loại trái cây lớn mỗi ngày, chỉ trong một năm đã tăng 5kg và từ gan nhiễm mỡ nhẹ thành gan nhiễm mỡ trung bình.

Nguyên tắc: mỗi lần ăn hoa quả chỉ nên bằng một nắm tay, tổng cộng 2 phần/ngày. Tốt nhất ăn kèm bữa chính để tránh đường huyết dao động mạnh.

4. Tránh xa thực phẩm siêu chế biến

Mì gói, khoai tây chiên, xúc xích, bánh ngọt… tiện lợi nhưng là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến liên quan đến 32 bệnh khác nhau, từ ung thư đại tràng, tiểu đường cho đến lo âu, mất ngủ. Nguy cơ tử vong do tim mạch tăng tới 50%.

Ba cách đơn giản để “cai” dần đồ chế biến sẵn: Đi siêu thị có sẵn danh sách, hạn chế ghé quầy snack; Hạn chế tần suất: coi đồ ăn vặt chỉ là “thỉnh thoảng”, không quá 3 lần/tuần; Xem kỹ nhãn mác, chọn sản phẩm ít thành phần, tránh “bẫy thực phẩm giả lành mạnh” như ngũ cốc hay sữa yến mạch chứa nhiều đường.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng ăn uống chống lão hóa không phải là ép mình khắt khe, mà là lựa chọn thông minh, biết cân bằng giữa dinh dưỡng và thói quen. Khi cơ thể được cung cấp đủ năng lượng sạch và vừa phải, “đồng hồ tuổi tác” sẽ tự nhiên chạy chậm lại.

Câu chuyện của bác sĩ Kurt Hong là lời nhắc nhở: tuổi tác chỉ là con số, sức khỏe mới là thước đo thật sự. Và điều này nằm ngay trên bàn ăn của mỗi người.

Nguồn và ảnh: Aboluowang