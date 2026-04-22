Trẻ đá bóng ra đường gây chết người: Cái giá ‘nhầm’ lề đường thành sân chơi

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Tỉnh lộ 908 làm một người đàn ông tử vong . Khoảng 18h11 ngày 18/4, một bé trai khoảng 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa lộ đúng lúc người đàn ông 50 tuổi) chạy xe máy ngang qua. Cú va chạm khiến ông mất lái, ngã xuống và không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân qua đời vào sáng hôm sau.

Tai nạn này là lát cắt đau lòng của một thói quen đã tồn tại quá lâu: Coi lề đường, vỉa hè như sân nhà, như phần nối dài của không gian sinh hoạt gia đình và chủ quan để trẻ em vui chơi, nô đùa ở đó.

Trong đoạn camera ghi lại, đứa trẻ không đứng một mình, ngoài mấy cháu khác thì có thêm hai người lớn ở đó. Người đàn ông phản ứng khá nhanh khi đưa chân ra chặn quả bóng, nhưng không thành. Và chỉ một tích tắc ấy, ranh giới giữa “chơi cho vui” và “tai họa” đã bị xóa nhòa.

Trẻ nhỏ vô tri không có lỗi. Những người lớn trong nhà cũng không phải mặc kệ con cháu mà vẫn luôn có mặt ở đó để trông chừng bọn trẻ, nhưng tai nạn chết người vẫn xảy ra từ cú sút bóng của bé trai 5 tuổi. Cái sai nằm ở chỗ, do lề đường trước nhà là không gian quá quen thuộc, họ coi nó là sân chơi trẻ em , để các cháu vui đùa ở chốn tiềm ẩn nguy cơ này và ảo tưởng rằng sự có mặt của mình đủ để kiểm soát được các tình huống rủi ro phát sinh.

Hình ảnh trẻ em chơi bóng trước nhà, trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường rất phổ biến. Có trường hợp trẻ lớn trông chừng trẻ nhỏ, hoặc để nhóm trẻ hơi lớn tự trông nhau, có trường hợp người lớn ngồi gần đó vừa làm việc riêng vừa để mắt trông, tin rằng “có mình ở đây thì không sao cả”.

Nhưng thực tế cho thấy, sự có mặt ấy không đồng nghĩa với kiểm soát. Phản xạ của con người luôn có độ trễ, còn tai nạn thì không chờ đợi. Điều lẽ ra phải làm đối với người trông trẻ không phải là cố gắng chặn bóng thật nhanh, mà là không để trẻ chơi bóng ở đó.

Quả bóng lăn ra đường cũng không phải tình huống hiếm, rất nhiều người đi xe máy vì thế mà lạng tay lái, mà ngã xuống đường, nhưng nếu chưa có hậu quả nghiêm trọng, sự nguy hiểm của hành vi đá bóng vỉa hè vẫn bị coi nhẹ.

Ở một tầng sâu hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở ý thức cá nhân mà còn phản ánh một khoảng trống lớn trong cách chúng ta tổ chức không gian sống cho trẻ em. Nói “vỉa hè không phải sân chơi” là đúng, nhưng câu hỏi tiếp theo cần được đặt ra là: Vậy sân chơi của trẻ ở đâu?

Tại nhiều khu dân cư, đặc biệt ở vùng nông thôn hoặc ven đô, không gian dành riêng cho trẻ gần như không tồn tại. Không công viên, không khu vui chơi, không sân thể thao đúng nghĩa. Trẻ em lớn lên giữa những con đường, khoảng sân trước nhà, hoặc những mảnh vỉa hè chật hẹp. Và trong bối cảnh đó, việc tận dụng lề đường thành nơi chơi bóng gần như trở thành lựa chọn duy nhất.

Tuy nhiên, sự thiếu thốn không thể là lý do để hợp thức hóa nguy hiểm. Tuyến tỉnh lộ – nơi xe máy, xe tải, xe khách lưu thông – không bao giờ có thể là không gian an toàn, dù nó nằm ngay trước cửa nhà. Cảm giác “quen đường, quen xe” dễ khiến người ta ảo tưởng về mức độ rủi ro, trong khi chỉ cần một tình huống bất ngờ, mọi thứ có thể vượt tầm kiểm soát.

Cái giá của sự nhầm lẫn ấy, trong vụ việc này, là một mạng người. Nhưng không chỉ có vậy. Đằng sau cái chết ấy là một gia đình mất đi người thân; là một đứa trẻ có thể mang theo ám ảnh suốt đời dù em không hề cố ý; là những người lớn bị ám ảnh bởi suy nghĩ “giá như lúc đó mình đuổi bọn trẻ vào nhà”…

Tai nạn giao thông thường được nhìn nhận như những sự cố bất ngờ nhưng thực ra là một chuỗi nhân quả, nhiều trường hợp xảy ra do những thói quen nguy hiểm lặp đi lặp lại. Chúng ta không thiếu kiến thức để biết điều gì là rủi ro mà chỉ thiếu sự nghiêm túc trong việc tránh nó.

Có một nghịch lý đáng suy nghĩ: Chúng ta dạy trẻ em phải nhìn trước ngó sau khi qua đường, phải tránh xa xe cộ, nhưng lại không dạy – hoặc chính mình không thực hành việc chủ động loại bỏ những tình huống nguy hiểm ngay từ đầu. Trẻ con được yêu cầu cẩn thận, trong khi người lớn lại dễ dãi với chính sự chủ quan của mình.

Pháp luật sẽ xác định trách nhiệm cụ thể trong vụ việc này, nhưng mất mát không thể bù đắp. Và nếu ở nơi này nơi kia, người ta vẫn dùng vỉa hè, lề đường thành chỗ chơi cho con trẻ, tình huống tương tự và những tình huống bất ngờ, khó lường khác sẽ vẫn xảy ra và gây tai họa.

Một xã hội an toàn không chỉ được xây dựng bằng luật lệ, mà còn bằng những ranh giới được tôn trọng trong đời sống hàng ngày. Ranh giới giữa đường và sân chơi là một trong những điều cơ bản nhất mà khi nó bị xóa nhòa – dù chỉ vì tiện lợi hay chủ quan – thì nguy hiểm không còn là khả năng, mà chỉ là chuyện sớm muộn.

Quả bóng có thể rất nhẹ nhưng cái giá của nó đôi khi nặng đến không ai gánh nổi.