Trẻ con mướt mồ hôi trên lưng cha mẹ vượt biển người dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 10/4/2022 (tức 10/3 năm Nâm Dần), Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Dù đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và đoàn viên thanh niên để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương tuy nhiên do lượng du khách quá đông lên đến hàng vạn người nên vẫn xảy ra tình trạng chen lấn. Đặc biệt, rất nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi cùng khiến các bé mệt mỏi khi cùng cha mẹ chen chân giữa biển người.

Biển người tại đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh đang chờ để lên núi dâng hương.

Rất nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ tham gia lễ hội.

Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người phải cõng con mình lên đầu để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, càng về trưa, lượng người đổ về đền Hùng càng đông chính vì vậy các bậc phụ huynh có con nhỏ rất cẩn trọng trong việc đảm bảo an toàn, để tránh lạc mất con.

Các bé đều được phụ huynh cõng trên vai...

Hoặc bồng bế trong lòng.

Tuy nhiên có lẽ do phải chen chân cùng cha mẹ giữa biển người nên nhiều bé khá hoang mang. Cùng với đó là thời tiết tại Phú Thọ cũng khá nóng bức càng khiến các bé dễ dàng mệt mỏi hơn.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó, lễ hội năm nay ở trong giai đoạn bình thường mới sau dịch COVID-19 nên lượng du khách rất đông.

Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh Phú Thọ và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi, an toàn nhất cho người dân.

Đặc biệt, trong sáng 10/4, lượng khách tăng cao đột biến khiến công tác bảo vệ an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả vẫn đảm bảo an toàn cho du khách.

