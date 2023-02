Traveloka tung chương trình Valentine Sale giúp các cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn bậc nhất mùa Valentine gọi tên Traveloka Valentine Sale



Luôn chiều lòng người dùng với những deal du lịch hấp dẫn theo sát từng sự kiện đời sống, Traveloka - Siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á tung chương trình Valentine Sale 2023. Tham gia chương trình, người dùng Traveloka sẽ có cơ hội nhận deal giảm giá trực tiếp khi đặt các khách sạn đẹp, có hồ bơi và bồn tắm lãng mạn, nhà hàng phù hợp cho các cặp đôi. Đặc biệt, các mã giảm giá siêu tiết kiệm đến 2 triệu đồng sẽ được tung ra xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình. Người dùng có thể tích lũy các mã coupon này để có chuyến du lịch trong mơ với chi phí cực sốc.

Tham gia Traveloka Valentine Sale, người dùng Traveloka sẽ có cơ hội nhận hàng loạt deal khuyến mãi hấp dẫn của các khách sạn, resort đẳng cấp 4, 5 sao tại những địa điểm du lịch trong nước và quốc tế như:

Hà Nội: Thủ đô Hà Nội với tiết trời mùa xuân đẹp lãng mạn khó tả không kém trời thu. Hà Nội cũng là nơi có vô số khách sạn 4 sao, 5 sao với những phòng ngủ dành riêng cho các cặp đôi hâm nóng tình cảm, cùng với đó là nhiều dịch vụ, tiện ích như spa dành riêng cho đôi yêu nhau, nhà hàng sang trọng với những bữa tối thơ mộng, hồ bơi vô cực cùng quầy cocktail bar cực chill. Hãy tranh thủ chương trình Valentine Sale của Traveloka để đặt ngay khách sạn ở thủ đô.

Vũng Tàu: Thành phố biển đẹp nhất nhì miền Nam là điểm đến được nhiều cặp đôi yêu biển lựa chọn. Trong chương trình khuyến mãi mùa Valentine năm nay, Traveloka mang đến loạt deal giảm sâu ở những khách sạn thơ mộng bậc nhất. Các cặp đôi chắc chắn không nên bỏ qua cơ hội này.

Đà Lạt: Còn gì tuyệt vời hơn việc đi Đà Lạt cùng người yêu đúng ngay dịp Valentine? Ngoài khung cảnh và thời tiết chiều lòng người, Đà Lạt còn có những khách sạn, resort đẹp đến từng centimet giúp từng khoảnh khắc bên nhau trở nên hoàn mỹ và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn toàn không khó để tìm được một nơi lưu trú lý tưởng ngay tại thành phố nhộn nhịp này, nhất là khi các khách sạn ở Sài Gòn còn có deal giảm mạnh, có thể tiết kiệm đến 2 triệu trong chương trình Traveloka Valentine Sale.

Đà Nẵng: Vùng đất thơ mộng hữu tình này là một điểm đến tuyệt vời cho các cặp đôi. Thậm chí nếu bạn chỉ muốn đổi gió, đổi khung cảnh, bạn có thể dành toàn bộ kỳ nghỉ tại những khách sạn lãng mạn đang có deal hot trong chương trình Traveloka Valentine Sale.

Các mốc thời gian đặc biệt của Traveloka Valentine Sale

Chương trình Traveloka Valentine Sale sẽ diễn ra vào 8 - 14/2 với các mốc thời gian đặc biệt như sau:

Flash Sale - Khung giờ sale sốc diễn ra trong khung giờ: 19 - 20h từ 8 - 14/2

Xem Livestream lúc 19:00-20:00 ngày 08/02 trên trên App Traveloka hoặc Fanpage Facebook Traveloka, Tiktok Traveloka để nhận thêm deal bí mật khi đặt khách sạn và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.

Hâm nóng tình yêu với loạt deal khách sạn giảm đến 2 triệu từ Traveloka Valentine Sale

Hãy yên tâm vì các khách sạn tham gia chương trình Traveloka Valentine Sale đều là những khách sạn có điểm review cao, nhà hàng lãng mạn, hồ bơi tuyệt đẹp. Không chỉ thế, những khách sạn sale mạnh trong đợt này đều có view phòng mãn nhãn, bồn tắm rộng rãi cùng vị trí thuận tiện để di chuyển đến những địa điểm nổi tiếng trong khu vực. Bất kể bạn đang tìm kiếm một khách sạn nào cho chuyến du lịch 14/2 sắp tới, Traveloka đều có thể đáp ứng bạn với chi phí tốt nhất từ những coupon giảm 14% lên đến 2 triệu đồng.