Trâu húc chết người ở huyện Củ Chi

Ngày 13-8, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ông N.V.M. (52 tuổi, ngụ xã Trung Lập Thượng) bị trâu húc tử vong ở cánh đồng tại xã Phú Mỹ Hưng.

Sáng cùng ngày Công an xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi, TPHCM) nhận tin báo ông M. bị trâu nhà (nặng khoảng 200 kg) húc chết ở đồng ruộng, xã Phú Mỹ Hưng. Công an có mặt ghi nhận ông M. nằm chết cạnh con trâu. Do con trâu hung hăn nên lực lượng chức năng đã dùng súng bắn hạ con trâu.

Con trâu húc chết ông M. trước khi bị bắn hạ

Qua điều tra ban đầu xác định, ngày 12-8, ông M. cột con trâu ở đồng ruộng để trâu ăn cỏ. Tối cùng ngày, ông M. ra kiểm tra thì xảy ra vụ việc.

Gia đình nhận định, đây là tai nạn không mong muốn nên đã làm đơn để nhận thi thể nạn nhân về nhà lo đám tang và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về sau. Đồng thời cũng lại trâu để bán lấy tiền lo chi phí đám tang.

UBND xã Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.