Trao mái tóc thật, gửi niềm tin đến người bệnh ung thư

Ảnh: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Sáng 18/10, Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đơn vị thiện nguyện tổ chức ngày hội "Trạm tóc ước mơ", tiếp nhận 1.176 bộ tóc dành tặng người bệnh ung thư.

Tại ngày hội, đông đảo người dân Thủ đô, trong đó có cả trẻ em, tham gia hiến tóc. Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội cũng trực tiếp cắt tóc cho người hiến, góp sức lan tỏa hoạt động nhân văn này.

Theo ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, những bộ tóc được trao tặng có chất lượng tự nhiên, giúp người bệnh tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt. Món quà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong quá trình điều trị.

Ảnh: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Tại ngày hội, chị Ngô Thị Thương, đến từ Lào Cai, xúc động khi nhận được bộ tóc sau 6 tháng điều trị ung thư. Mái tóc rụng do quá trình điều trị từng khiến chị tự ti. Chị hy vọng món quà sẽ giúp mình thêm tự tin và có động lực vượt qua bệnh tật.

Một trường hợp khác là bé Nguyễn Như Quỳnh, 10 tuổi, đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Mẹ bé, chị Phùng Thị Lý, cho biết gia đình có hai người con mắc bệnh ung thư, đang điều trị tại hai bệnh viện khác nhau. Với chị, niềm vui của con khi nhận được mái tóc mới là sự động viên quý giá giữa những khó khăn về tinh thần và kinh tế.

Theo ban tổ chức, mỗi bộ tóc được trao tặng không chỉ giúp người bệnh có diện mạo mới mà còn gửi gắm tình cảm, sự đồng hành của cộng đồng. Chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp rằng bên cạnh chăm sóc thể chất, sự nâng đỡ tinh thần cũng có ý nghĩa đối với người bệnh trong hành trình điều trị.