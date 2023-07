Trào lưu nguy hiểm thêm hàn the vào nước uống để giảm viêm, đau khớp

Chưa có bằng chứng y tế nào xác nhận hành động này sẽ mang lại hiệu quả chữa bệnh, thậm chí ngược lại, uống nước pha hàn the có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tương tự như nhiều trào lưu trực tuyến khác từng xuất hiện trên các mạng xã hội, không ai biết trào lưu uống nước pha hàn the để chữa bệnh bắt đầu như thế nào. Các bác sĩ tại Mỹ nhấn mạnh rằng, chưa có gì chứng minh việc sử dụng hàn the có thể giúp giảm viêm hoặc giảm căng thẳng hoặc bất cứ hiệu quả gì tương tự. Công ty sản xuất hóa chất US Borax cũng cảnh báo về trào lưu nguy hiểm này.

Hàn the là chất bị cấm sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm tại Mỹ. Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ, hàn the liên quan đến chứng buồn nôn, tiêu chảy, co giật và trụy mạch. Hiện TikTok đã đăng ít nhất 10 video liên quan đến trào lưu này.