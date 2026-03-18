Trào lưu khoe người yêu bằng ảnh "cặp đôi cáo thỏ": Hot lên từ Oscar năm 2026, có gì mà gây sốt?

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, một trào lưu của hội “iu đương” đang khiến netizen “đứngngồi không yên” vì quá đáng yêu. Theo đó, mỗi cặp đôi sẽ chụp ảnh đối phương, sau đó dùng hình ảnh hai nhân vật cáo và thỏ để che mặt. Điều này khiến nhiều người thích thú bởi vừa có thể “flex” chuyện tình cảm nhưng lại cũng vừa có gì đó kín đáo, tò mò.

Hơn nữa, hội đang yêu cũng cho rằng, xu hướng bây giờ là khoe nhưng không quá lộ liễu, công khai hẹn hò nhưng vẫn giữ sự riêng tư. Chính vì vậy, trào lưu chụp ảnh như này nhanh chóng lan rộng, được nhiều người ưa chuộng vì dễ thực hiện mà còn có thể đánh dấu chủ quyền rằng: “Tôi có người yêu rồi, nhưng không phải ai cũng cần biết đó là ai”.

Clip: Trend khoe người yêu bằng ảnh "cặp đôi cáo thỏ" đang viral trên TikTok (Nguồn: @duo_1901)

Được biết, trào lưu này xuất phát từ bộ phim Zootopia 2 nổi tiếng ra mắt vào năm 2025. Hai nhân vật mà các cặp đôi cầm điện thoại bật hình ảnh đó chính là cáo Nick và thỏ Judy. Những ngày gần đây, bộ phim này cũng đang “nóng” trở lại khi nằm trong danh sách đề cử hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc" tại Lễ trao giải Oscar năm 2026. Chính vì vậy, trào lưu này ngày càng được nhiều cặp đôi hưởng ứng.

Trong phim, Judy Hopps là nàng thỏ cảnh sát đầy lý tưởng, luôn tin vào công lý tuyệt đối. Còn Nick Wilde là chú cáo láu cá, hành nghề lừa đảo vì tin rằng thế giới sẽ luôn nhìn nhận mình bằng định kiến. Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi dần hiểu nhau hơn; thế nhưng cuối cùng tình cảm của họ chỉ dừng ở mức bạn bè.

Nhiều cặp đôi nhanh chóng đu trend (Ảnh: @thuy.trgg)

Trend này viral một phần cũng vì các nhân vật dễ thương trong phim, một phần vì dễ thực hiện (Ảnh: @wynh26)

Sau khi chụp ảnh, nhiều cặp đôi sử dụng tấm hình này để làm hình nền đôi

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì cái kết chưa trọn vẹn của bộ phim nên ghép hai nhân vật này thành một cặp. Không những thế, nhiều cặp đôi còn tự nhận rằng tình yêu của mình cũng tương tự cáo và thỏ, có sự khác biệt nhưng lại rất hiểu nhau, quan tâm và đồng hành lâu dài.

Một số ý kiến khác thì cho rằng, dù không phải fan của bộ phim Zootopia 2 nhưng vẫn đu trend nhiệt tình vì đây như một “tuyên ngôn iu đương” mới của người trẻ. Họ vẫn muốn chia sẻ niềm vui cá nhân nhưng không còn nhu cầu phải đưa tất cả thông tin ra trước công chúng. Và “cặp đôi cáo - thỏ” vô tình trở thành lời giải hợp lý: Vẫn đủ tín hiệu cho người ngoài biết bạn không độc thân nhưng vẫn có những sự riêng tư nhất định.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Trend này đáng yêu xỉu luôn mọi người ơi. Chụp xong để làm hình nền điện thoại đôi luôn cũng xịn”.

- “Trời ơi cưng quá, thích phim này luôn, nhìn đôi nào cũng cute xỉu”.

- “Mình thích sự giấu mặt này, kiểu vẫn khoe người yêu mà vẫn đủ kín đáo, riêng tư”.

- “Qua giờ cứ lướt thấy mấy video này, dễ thương quá làm mình cũng muốn có người yêu”.

- “Tui cũng muốn đu trend này, phải nhắn anh người yêu mới được!”.