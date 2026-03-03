Top 15+ món quà 8/3 ý nghĩa nhất cho mẹ, vợ và người yêu.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để phái mạnh bày tỏ lòng tri ân và tình yêu thương đến những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Nếu bạn đang "bí" ý tưởng, hãy tham khảo ngay danh sách quà tặng được chọn lọc kỹ lưỡng dưới đây để ghi điểm tuyệt đối nhé.

Tặng quà 8/3 cho mẹ

Hoa tươi

Mỗi khi được tặng hoa, mẹ thường khéo léo từ chối vì sợ con tốn kém. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, người phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được hoa trong dịp đặc biệt.

Một bó cẩm chướng hoặc cát tường là lựa chọn phù hợp. Món quà giản dị nhưng đủ để mang đến niềm vui và khiến ngày 8/3 của mẹ thêm ý nghĩa.

Kẹp tóc

Một chiếc kẹp tóc gợi nhớ thời thanh xuân chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc của mẹ. Đây là phụ kiện quen thuộc từng đồng hành cùng những năm tháng tuổi trẻ của người phụ nữ. Vì thế, khi nhận được, các mẹ sẽ cực kỳ cảm động.

Hiện nay, kẹp tóc có nhiều kiểu dáng như đính đá hoặc ngọc trai, giúp bạn dễ dàng lựa chọn theo phong cách của mẹ. Mức giá phải chăng, phù hợp với cả học sinh, sinh viên.

Trang sức

Trang sức là phương án dễ ghi điểm với mẹ. Dây chuyền, nhẫn hay hoa tai,... vừa thực tế vừa có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Khi mua quà 8/3, bạn nên ưu tiên các thiết kế đính đá hoặc ngọc trai để tăng thêm nét thanh lịch.

Ví đựng tiền

Tặng mẹ một chiếc ví cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Món phụ kiện này có thể theo mẹ khắp mọi nơi, từ đi chợ, đi làm đến gặp gỡ bạn bè.

Lưu ý, bạn nên mua những gam màu trung tính, thiết kế tối giản để phù hợp với độ tuổi và phong cách của mẹ.

Ghim cài áo

Cài áo là món quà ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng mẹ. Tuy nhỏ gọn nhưng phụ kiện này giúp trang phục thêm ấn tượng.

Nhờ sự đa dạng về thiết kế, bạn dễ dàng chọn được mẫu phù hợp với phong cách của mẹ. Tin rằng, khi nhận được món quà này, mẹ sẽ rất vui.

Sản phẩm chăm sóc tóc

Bạn có thể tham khảo bộ chăm sóc tóc để làm quà 8/3 cho mẹ. Set quà dầu gội, dầu xả, kem ủ,... là một ý tưởng tuyệt vời.

Món quà này không chỉ thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm tinh tế đến vẻ ngoài và sức khỏe của mẹ trong nhịp sống bận rộn thường ngày.

Dụng cụ massage

Dụng cụ massage là thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Không chỉ giúp thư giãn, sản phẩm còn tăng cường lưu thông máu.

Nhìn thấy mẹ sử dụng mỗi ngày cũng đủ mang lại niềm vui cho người tặng đấy.

Tặng quà 8/3 cho vợ và người yêu

Ngoài hoa tươi thì dưới đây là một số gợi ý quà tặng giúp bạn ghi điểm trong mắt vợ nhân ngày lễ đặc biệt này.

Trang sức và phụ kiện

Trang sức luôn là một trong những lựa chọn kinh điển dành cho phụ nữ. Một chiếc vòng cổ, đôi bông tai hoặc chiếc vòng tay tinh tế không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng mà còn là món quà thể hiện tình cảm sâu sắc. Bạn có thể chọn trang sức theo sở thích hoặc xu hướng thời trang hiện tại của nàng để tạo sự bất ngờ.

Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da

Phụ nữ luôn cần chăm sóc bản thân để tự tin hơn mỗi ngày. Bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp hoặc thương hiệu mỹ phẩm mà nàng yêu thích chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy chú ý đến loại da và nhu cầu của người nhận để chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất.

Nước hoa

Một chai nước hoa với hương thơm tinh tế không chỉ khiến người phụ nữ của bạn cảm thấy quyến rũ mà còn làm cho mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn. Khi chọn nước hoa, hãy thử tìm hiểu xem nàng thích hương thơm nào để đưa ra lựa chọn chính xác.

Đồ công nghệ

Nếu người phụ nữ của bạn yêu thích công nghệ, một món đồ như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hay máy tính bảng sẽ là lựa chọn lý tưởng. Những món quà này không chỉ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày mà còn thể hiện sự quan tâm đến sở thích cá nhân của nàng.

Túi xách thời trang

Một chiếc túi xách đẹp và hiện đại sẽ là phụ kiện hoàn hảo giúp tôn vinh phong cách của nàng. Lựa chọn một chiếc túi phù hợp với sở thích và nhu cầu của người ấy.

Áo đôi

Áo đôi không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của tình yêu, thể hiện sự gắn kết giữa hai người. Đây chắc chắn sẽ là món quà thú vị và ý nghĩa.

Quà tự làm

Nếu bạn muốn món quà thật đặc biệt và độc đáo, hãy thử làm một món quà handmade như khung ảnh, thiệp chúc mừng hay thậm chí là một video kỷ niệm. Những thứ này tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều tâm huyết và lòng chân thành của bạn.